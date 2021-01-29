《專家之言－張穎群》恒指短期升幅過大，適當調整更為健康

《專家之言》美國有投資者表示，目前美股已處於極高位置，甚至有點似乎是泡沫的現象。

但市場內的散戶，近日越見瘋狂。有大型券商、投資銀行，或基金等，齊表示美股已現見頂訊號

，就算暫不沽貨，也要造好準備。更不宜在此刻再高追。近日已見觀望氣氛濃厚，也在等待公布

業績。如有稍欠理想，已可以見沽盤湧出。宜謹慎。最近有特殊項目的收購公司ＳＰＡＣ，能夠

成功上市籌集資金。但公司僅持有現金，並沒有任何業務，但會收購目標企業，以繼續運作。實

況似是空殼公司。在首日上市，已有近五成升幅，頗為熾熱，更帶動整體的股票市場持續上升。

美股內指數有見個別發展的股票。納指內的科技股，或標普內的傳統股皆不是大幅攀升的股票。

而是個別小型，亦無盈利的企業。主要升幅，更是由散戶聯手推高。最熱門的相信是

ＧａｍｅＳｔｏｐ，公司原業務是實體電子遊戲連鎖店。在去年疫情爆發時，因沒有收入而

導致虧損，準備步入破產邊緣。隨後傳出有投資者注資，並準備改裝成為網上遊戲平台。股價即

由５２周新底２﹒５７美元急劇反彈，至昨日高位３８０美元。當中更有沽空機構表示看淡，但

遭散戶聯手推上，更擊退沽空機構。根據統計，部分股票如見造淡，升勢更厲害。甚至不足一年

，已有超過４倍的升幅。市場觀望多家大型企業周內公布業績，及聯儲局公布議息結果。美股三

大指數昨晚已見大幅回落。



＊貿易投資奪首位 經濟增長穩步揚＊



內地有數據顯示，２０２０年全國網購零售規模高達１１﹒７６萬億元人民幣，按年上升

１１﹒７６％。當中實物商品佔９﹒７６萬億元人民幣，增長１４﹒８％。整體佔社會消費零售

總額兩成半。連續８年排名全球首位。但投資者估計未來仍有很大的上升空間。國內電商網購平

台發展超過１０年，最大動作的改變，相信是始於疫情的爆發，國民因此而改變購物習慣。隨後

有中年及老年齊學習如何上網購物。而電商網購平台亦按需求，增加大量商品，連同生鮮、水果

、蔬菜及雜貨等，皆可網購，更顯得方便。

在全球的進出口貿易中，德國貿易順差連續四年排名首位。但在２０２０年的疫情爆發下，

僅以２６１０億美元而屈居第二，而首位是以３１００億美元的中國。數據反映出口商品價值遠

多過外國產品進口。而排名第三為日本，貿易順差１５８０億美元。同年外國直接投資內地之總

數為１６３０億美元，同登全球首位。去年排名第一為美國２５１０億美元，但在２０２０年回

落至１３４０億美元而屈居第二。數據反映內地在疫情期間，亦可以做到？增長。滬深股市日前

曾創近５年的高位，但僅有不足千隻股票上升，有超過三千隻皆見下跌。隨後有官員指出，目前

在國內的多個指數，皆見大幅抽升。年初至今，已有超過３成升幅，但似未有跟經濟增長同步上

。因此在貨幣政策上要適度轉向，以避免出現泡沫現象。言論即影響Ａ股市場急挫。



＊新股認購凍巨資 投資熱捧添熱鬧＊



日前港交所（００３８８）公布，由２月１日開始，按規則設定的機構專業投資者，可以通

過互聯互通機制下，在上證１８０指數、上證３８０指數，及在科創板內的Ａ＋Ｈ上市企業，透

過滬深港通下的港股通投資相關股票。消息刺激上日深圳創業板高見３３６６，為自２０１５年

６月高位。港交所同時表示，未來會繼續優化互聯互通機制。在內地經營短視頻社交平台（０１

０２４）快手科技，到香港以同股不同權的模式申請上市，周初公開招股認購。招股價上限１１

５元，最多集資４２０億美元。在國際配售的股份，已經超額認購。單計孖展申請，金額已超越

３０５０億元，約超額認購２８７倍，市場估計凍結資金可能高達萬億港元，並接近２０２０年

的螞蟻曾經公開認購的１﹒３萬億元。在本港的公開認購增加６％至２１９０萬股，但仍然未能

滿足投資者及散戶。相信要申請認購超過２００手，始有機會獲派一手。如能成功上市，籌集資

金將會超越２０２０年最大集資額京東（０９６１８）的３４５億元。直逼２０１９年的百威啤

酒（０１８７６）的４５１億元。恆指周初急升，高見３０１９１。但近日跌勢已全數報銷，更

失守３００００關口。在如此短時間，見如此大的升幅，也稍見危險。在適當時候而作出調整，

也極為健康。持續在３００００附近波動，也反映出資金未有因跌而撤走。有獲利回吐，有趁底

吸納。在這位置企穩，更有利於再向上闖，再創高峰。恆指科技指數亦跟隨失守萬點關口，但仍

是在附近徘徊。所以，可以見低位後再追入，做個中長線投資。

《華盛証券 張穎群》

