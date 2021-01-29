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即市新聞

29/01/2021 11:40

《窩輪豪情－梁業豪》好友反攻誠意不足

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、資訊
科技業與必需性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為
康師傅（００３２２）、平安好醫生（０１８３３）與中國旺旺（００１５１），可用作買入其
相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股
票，則宜首選中國燃氣（００３８４）、友邦保險（０１２９９）與中國平安（０２３１８）。
　　恆指期貨於２８８６２高開後，立即被淡友擊回。其後市況各淡，價位跌低２８５３０後才
獲支持。昨天（２８日）低位２８４３４支持未受考驗，雖港股短期局勢尚屬向淡。觀乎最近個
多交易日好友反攻誠意不足，若大市於下周進一步下挫，本欄一點也不會感到意外。此外，跟本
周三（２７日）一樣，５２隻恆生指數成分股中，於升市中下跌股票數目較上升股票數目明顯為
多，反映出大市的反彈動力主要只來自少數大型指數成分股的積極買盤；換言之，港股於升市中
的買盤覆蓋範圍不夠廣泛。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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