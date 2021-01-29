【月結－首月勢強】港股月升約千點４連漲，ＡＴＭＸＪ點部署？

《經濟通通訊社記者李皆穎、劉孝言２９日報道》本月北水南下勢頭強勁，交投趨旺，除１

月２２日外，月內每日錄逾百億元北水淨買入，主板成交更於１月１９日達３０１５﹒８０億元

創歷來單日最多。拜登順利就任美國總統令市場憧憬中美關係改善，其上任更提出１﹒９萬億美

元刺激計劃，美國１０年期債息上升至１厘水平，資金偏好風險資產，港美股市一同抽高。港股

自年初起出現單邊升市，整月上揚約千點，曾突破三萬大關創２１月高。展望２月份，預期科技

股仍然是市場焦點，「ＡＴＭＸＪ」股應如何部署？



＊港股四個月累升４８２４點＊



新年首個星期港股便開始高歌猛進，由２７２００水平起步，瞬間突破二萬八，大額北水流

入，華府擱置將阿里巴巴（０９９８８）及騰訊（００７００）列黑名單，科網龍頭股回勇助燃

。至本月第三周，港股再度抽高，五個交易日北水經港股通淨流入資金達９５４﹒８２億元，即

使港府對指定區域實施封區強制檢測，恆指仍一舉突破二萬九及三萬關，創逾廿個月高位。而至

本月２５日多隻科技股在北水帶動下破頂，科指突破一萬關，騰訊領軍飆逾一成。市況超買下，

月尾見獲利回吐，港股三萬關得而復失，並跌穿十天及廿天線。

總結港股２０２１年１月走勢強勁，全月累升１０５２點或３﹒９％，高低波幅達３１１１

點，最高見３０１９１點，最低報２７０７９點，收報２８２８３點。港股連升四個月累漲

４８２４點或２０﹒６％。

國指整個１月份在１０６１４點至１２００５點之間波動，高低波幅達１３９１點，最終收

報１１２０８點，全月升４７０點或４﹒４％。科指在８３０１至１０２７９之間上落，高低波

幅達１９７８點，曾突破萬點關創新高，收報９３５８點，上升９３２點或１１﹒１％。



＊北水南下大趨勢，企業業績表現或分化＊



千里碩證券研究部經理何啟俊向《經濟通通訊社》表示，預期北水將繼續左右大市走向，農

曆新年假期在即，成交料將會減少，港股在缺乏北水支持下而借勢調整，惟他認為只是短期節日

因素影響，資金仍然持續南下趨勢。再說，港股具內地市場欠奉的稀缺資產，一眾中概回流科企

有助吸引北水南下，近日快手（０１０２４）招股令北水湧入申購便是其中一例，而且港股估值

比Ａ股便宜，人幣匯率近來又非常強勢，預計長期南下方向亦不會改變。

業績期將至，何啟俊指出，由於去年新冠疫情重創經濟，各行業表現受到一定程度影響，投

資者與其留意去年業績，更可關注企業公布業績時對業務的展望，留意各行業復甦速度有利於作

投資部署。他預計恆指２月將上試２０１９年４月高位３０２８０點，而２９０００點有支持。

信誠聯席董事張智威則對《經濟通通訊社》表示，北水此前相當夠力，令港股一舉炒上至三

萬點之上，但由於新股當旺，快手與幾隻醫藥股同時招股，令港股一下子抽走過萬億資金，不少

投資者情願沽走手上的股票也要「入飛」，港股跌幅可能短時期內仍要繼續，相信短期在

２８０００點至３００００點之間上下波動。

至於業績期方面，張智威認為，年度企業表現分化，受疫情影響，本地零售、地產類企業業

績或大幅差於上一個年度；而科技股預計年度純利仍可維持增長，但由於估值略為過高，投資者

炒買時許要多加留意。



＊張智威：科技股偏貴，待回落才買入＊



近期科技股炒高後又回吐，張智威認為，科技股原本估值偏高，雖然普遍業績仍有支持，但

相信仍需等股價回落才可買入。以阿里巴巴為例，雖然創創辦人馬雲近日現身，而又有傳聞指螞

蟻集團可以再度上市，但這些消息仍不足以支持目前估值，相信阿里或需要回吐至２３９元才可

買入，目標價看２６０元。

張智威又指，騰訊升至７６０元後立即回吐，不建議現時買入，或待回吐至６３７元才好入

市，目標價看７００元。其他科技股方面，美團（０３６９０）可在３３２元買入，目標價

３６０元；小米（０１８１０）建議２６元買入，目標價３０元；京東（０９６１８）待３３０

元買入，目標價看３６０元。

然而，何啟俊則認為，騰訊全年業績料樂觀，由於其遊戲及微信業務受惠疫情宅經濟概念，

中國經濟於去年下半年經濟已有不俗復甦，相信其廣告業務亦有所提振，建議投資者待騰訊回調

至十天線吸納，如大市企穩３００００點以上將可破前頂７６７﹒５元位置。而美團則回到十天

線水平、約３５６元吸分注吸納，同樣有機會隨市破前頂。



＊何啟俊：騰訊、美團待十天線吸納＊



阿里巴巴近月因螞蟻集團整改事件影響，股價續於低位徘徊，在市場對其釋除疑慮後股價表

現將有好轉，他建議回至２５０元水平吸納，上望３００元關；小米預計業績亦可期待，可現價

追入，待市場消化美國禁令消息後有望上試３６元水平；京東則建議投資者趁低吸納，看好該股

可上４００元關，惟要留意京東近期非強勢股，投資者保持一定耐性等待。

