【月結－首月勢強】表列２月份重要政經事項

《經濟通通訊社２９日專訊》表列２月份重要政經事項：



日期 重要事項╱數據公布

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香港

２日 －零售銷售值 （１２月）

－阿里巴巴（０９９８８）季度業績

３日 －Ｍａｒｋｉｔ採購經理人指數（ＰＭＩ） （１月）

－平保（０２３１８）年度業績

４日 －中芯國際（００９８１）季度業績

５日 －山頂文輝道土地截標

－外匯儲備 （１月）

－快手科技（０１０２４）主板上市

９至１７日 －南向港股通暫停

１１日 －農曆年三十，港股下午休市

－九龍啟德第４Ｅ區２號地盤截標

１２至１５日 －農曆年假休市

１８日 －失業率 （１月）

２２日 －綜合消費物價指數（ＣＰＩ） （１月）

２３日 －匯控（００００５）年度業績

２４日 －經季調ＧＤＰ （第四季）

－港交所（００３８８）、東亞（０００２３）年度業績

－財政預算案發表

２５日 －貿易收支、進出口 （１月）

－新鴻基地產（０００１６）中期業績

２６日 －Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３貨幣供給 （１月）

－恆指季檢



中國大陸

１日 －財新中國製造業ＰＭＩ （１月）

３日 －財新中國服務業及綜合ＰＭＩ （１月）

７日 －外匯儲備 （１月）

１０日 －ＣＰＩ及生產物價指數（ＰＰＩ） （１月）

１１至１７日 －春節假期Ａ股休市，北向滬深股通暫停

２２日 －人行貸款市場報價利率（ＬＰＲ）

２８日 －官方製造業、非製造業及綜合ＰＭＩ （２月）





外地

１日 －Ｍａｒｋｉｔ美國及歐元區製造業ＰＭＩ （１月終值）

－美國ＩＳＭ製造業指數、銷售價格指數 （１月）

－歐元區失業率 （１２月）

２日 －澳洲央行議息

－歐元區ＧＤＰ （第四季）

３日 －Ｍａｒｋｉｔ美國及歐元區服務及綜合ＰＭＩ （１月終值）

－美國ＩＳＭ服務指數

－歐元區ＣＰＩ╱ＰＰＩ （１月初值╱１２月）

４日 －英國央行議息

－美國工廠訂單、耐用品訂單 （１２月）

５日 －美國非農業就業人口變動、失業率 （１月）

－美國貿易收支 （１２月）

６日 －美國消費信貸 （１２月）

９日 －ＭＳＣＩ季檢

１０日 －美國ＣＰＩ （１月）

１１日 －日本建國紀念日休市

１２日 －歐元區工業生產 （１２月）

１５日 －美國總統紀念日休市

－歐元區貿易收支 （１２月）

１７日 －美國ＰＰＩ、工業生產及零售銷售 （１月）

１８日 －美國進出口物價指數、新屋動工 （１月）

－歐元區消費信心 （２月）

１９日 －Ｍａｒｋｉｔ美國製造業、服務業及綜合ＰＭＩ （２月）

－歐洲央行經常帳 （１２月）

２２日 －美國領先指數 （１月）

２３日 －日本天皇誕辰休市

２４日 －美國新屋銷售 （１月）

－新西蘭央行議息

２５日 －美國ＧＤＰ （第四季預估）

２６日 －美國個人所得及支出 （１月）

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（ｐｌ）

