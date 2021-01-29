【企業盈警】自然美（１５７）料年度純利跌八成半，公司繼續停牌

《經濟通通訊社２９日專訊》自然美（００１５７）公布，集團預期截至２０２０年１２月
３１日止之年度純利３４０萬跌８４﹒５％；毛利２﹒４１億元跌９﹒３％；收入４﹒１１億元
跌６﹒４％。
該公司解釋，業績下跌因受新冠肺炎疫情影響，集團許多中國加盟店暫停營業。
應該公司要求，股份已由２０２０年３月２５日上午９時正起於聯交所暫停買賣；而集團年
度業績將在適時公布。（ｕｌ）
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