【企業盈警】自然美（１５７）料年度純利跌八成半，公司繼續停牌

《經濟通通訊社２９日專訊》自然美（００１５７）公布，集團預期截至２０２０年１２月

３１日止之年度純利３４０萬跌８４﹒５％；毛利２﹒４１億元跌９﹒３％；收入４﹒１１億元

跌６﹒４％。

該公司解釋，業績下跌因受新冠肺炎疫情影響，集團許多中國加盟店暫停營業。

應該公司要求，股份已由２０２０年３月２５日上午９時正起於聯交所暫停買賣；而集團年

度業績將在適時公布。（ｕｌ）

