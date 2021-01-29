【企業盈警】ＰＦ（０８２２１）料第三季虧損１０５０萬元

《經濟通通訊社２９日專訊》ＰＦ ＧＲＯＵＰ（０８２２１）宣布，截至２０２０年１２
月３１日止第三季虧損為１０５０萬元，而２０１９年九個月虧損為４４０萬元。
董事會認為，２０２０年第三季度業績出現虧損，主要由於集團所參與委聘數目減少，導致
來自配售及包銷活動的收費及佣金收入減少約１０３０萬元所致。（ｕｌ）
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