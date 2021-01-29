《談國論企－黎偉成》習近平挺港讚澳須齊步進

《談國論企》中國國家主席習近平於２０２１年１月２７日在北京以視頻連線方式，對（１

）香港保證中央政府已經並將繼續採取一切必要措施，全力支持香港特別行政區抗擊疫情，指出

必須始終堅持「愛國者治港」使「一國兩制」實踐行穩致遠，而香港國安法推動香港重回正軌；

對（２）澳門的疫情防控和經濟恢復、紓解民困的評語是取得積極成效，強調「把具有澳門特色

的「一國兩制」成功實踐不斷推向前進」。港澳兩地表現確有頗不少差異，值得思考，有需求今

後需要揚長補短，齊步向前！



＊港須請中央支持強檢及配給滅活疫苗＊



習近平乃於同日以視頻連線方式，分別聽取香港特別行政區行政長官林鄭月娥、澳門特別行

政區行政長官賀一誠的２０２０年度述職報告，所關注的同樣有幾個重點，由是我把港澳兩地的

表現合而為一地作出評比，冀揚長補短、你追我趕的齊步發展。

要先談的，當然是（一）新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９的問題。習近平對（Ｉ）香港的疫情深

表「我很關心、很擔憂」，關切之情，溢於言表者為「中央政府已經並將繼續採取一切必要措施

，全力支持香港特別行政區投擊疫情」。要注意，習近平所言支港之「一切必要措施」，是已經

採取，並將繼續，重點在於「一切」，而我一直狠批林鄭政府無力乏效抗疫，乃因自以為是，政

策和做法缺乏科學、專業，更不肯學習他山之石要，更不願求中央支持，遠遜於海峽兩岸四地即

大陸、澳門和台灣的表現和成績，乃必然之事。

由是國家主席有明言作承諾，港府就應順應行事，尤其是香港的疫情失控，即使１月２８日

新增僅３９宗確診，卻有２０不明來源，還是見步行步的處事，我等市民大有命懸一線之憂。港

府要如廣為建議的（ｉ）對全港市民採取強制性的檢測，時間最好是在春節期，同時（ｉｉ）要

求中央調撥國藥、科興的滅活疫苗來港，讓港人有選擇的接種。我對滅活股苗的信心，遠遠高於

美歐的ｍＲＮＡ疫苗，既然港府有意要接種者簽「生死狀」，就不要讓專家小組「審議」，各安

天命。

國家主席對（ＩＩ）賀一誠的澳門防控疫情看法，是「你們快速反應、措施有力，在較短時

間內控制住了疫情，迄今已連續超過３００天沒有本地新增確診病例，贏得了澳門市民和各有關

方面高度讚譽」，此為香港值得學習之優。香港在１９９７年之前受英國殖民地管治積惡甚深，

港府不僅官僚主義甚深，更在醫療上保持接受英聯邦醫護而抗拒內地醫護甚至中醫中藥，是為防

疫失敗其中重要因由。

此亦為（二）澳門因防控惡疫成功之道。習近平對賀一誠所表「在防控疫情的同時，你們採

取有力措施恢復經濟、紓解民困，取得了積極成效，促進澳門社會和諧」，強調「對你和特別行

政區政府的工作，中央是充分肯定的」，這是誰都認同之事。但林鄭和香港特別行政區政府有如

斯高度的評價嗎？我不要港府有功，但求無過，在防控惡疫做點實事，才可以使香港經濟有保證

地重啟，否則不會如澳門「融入國家發展大局」！



＊必須始終堅持愛國者治港乃重中之重＊



最重要的是（三）政治和治安。習近平指出「必須始終堅持「愛國者治港」」，是為「要確

保「一國兩制」實踐行穩致遠」之道，而此乃「全國人大常委會制定頒布香港國安法」，狠狠壓

下美帝國霸權在香港多年來培植的反華反共勢力，特別是「修例」的重大缺失引發的「反修例」

，又在應變上有更重大的政治誤失，所掀的亂港以反中的無法無天的黑暴惡爆，才有香港國安法

，故林鄭千萬不要對「中央對你和特別行政區政府履職盡責的表現是充分肯定的」之語沾沾自喜

。

我之評，為：習近平對港澳的各方面發展和表現的評價同步比較，有十分重大的差異，乃不

爭的事實，如斯高層次的指導，香港和澳門政府很有必要作出重大的檢討，有錯必改，有功須嫌

，定策設法改進和提升，始為兩地居民之福祉。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

