《午市前瞻》資金趨緊北水減緩，港股短期於２９３００見大阻力

《經濟通通訊社２９日專訊》美國上周首次申請失業救濟人數回落，美股三大指數反彈

０﹒５％至１％。港股高開２７５點報２８８２６點，惟美指期貨跌幅擴大，恆指升幅擴大至

４２１點後調頭，迅速回落至廿天線以下。康希諾（０６１８５）和開拓藥業（０９９３９）均

有有關治療新型肺炎的利好消息傳出，帶動醫藥板塊向上；內需消費品股轉向個別發展；新經濟

股表現較好，騰訊（００７００）連跌三日後反彈，本地地產和銀行股則延續上日跌勢。恆指半

日升１０１點或０﹒３５％，報２８６５２點，主板成交１２０３﹒６３億元。國指報

１１３８７，升５３點或０﹒４７％。科指報９５３９，升１６６點或１﹒７７％。

重磅股方面，友邦（０１２９９）跌０﹒６８％，報９４﹒４５元；匯控（００００５）跌

１﹒０８％，報４１﹒１元。官媒稱人行在農曆新年前或加大資金投放，建行（００９３９）仍

軟０﹒８３％，報５﹒９４元。

Ａ股兩市反覆向上，上證綜指報３５１３點，升８點或０﹒２３％，成交２５２０﹒４９億

元人幣。深證成指報１４９８８點，升７５點或０﹒５％，成交３１６０﹒９９億元人幣。



＊張智威：國泰低位不可吼，比亞迪現價可建倉＊



港股今日隨外圍高開２７５點，曾升４２１點後升幅不斷收窄，惟仍然守住廿天線以上。信

誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，由於近日人行收水加上港股有多隻新股正在招

股，令散戶沽貨認購，大市資金開始「乾塘」。加上臨近年假南下北水開始收緊，大市向上動力

減緩。他亦認為業績期對港股提振有限，因即使大型科網股業續報捷，亦會被收租股?銀行股等

傳統股份的失色表現所抵銷，料大市短期可企穩２８０００支持，２９３００水平有較強阻力。

國泰（００２９３）發行可轉債令股價跌至兩個月低位，張智威並不建議投資者撈貨，指其

獲政府注資一段時間便要發債，短期好大機會再集資，形容是「無底深潭」。如投資者想現時入

市，他建議部署比亞迪（０１２１１），指該股主營業務受惠汽車下鄉等國策提振，而電池業務

亦表現理想，加上將分拆半導體業務回Ａ上市可成港股助燃劑，認為可現價入手，短期上望

２５０元。（ｐｌ）

