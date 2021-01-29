【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１３０﹒５億人幣，買騰訊美團沽吉利

《經濟通通訊社２９日專訊》隔晚美股回升，港股三連跌後，今早高開２７５點，甫開曾彈
４２１點，見２８９７２點全日高，受制兩萬九回落。Ａ股午後見沽壓，加上美股期貨走低，港
股亦曾倒插２９１點，見２８２５９點，創１月１３日以來新低。恆指收報２８２８３點，跌
２６７點或０﹒９％，四日累挫１８７５點或６﹒２％。
按額度計算，北水全日淨流入１３０﹒５億元人民幣，增加１５﹒２％。北水淨買入最多的
個股依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、中國移動（００９４１）；淨賣出
最多的依次是吉利汽車（００１７５）。
主板成交２４０１﹒８４億元減少１１％。其中港股通成交６３５﹒１億元，佔總成交
２６﹒４％。
＊北水續掃騰訊，淨流入近５１億元＊
騰訊控股升０﹒０７％報６８１﹒５元，北水淨買入５０﹒９億元。
美團升０﹒０６％報３５５﹒８元，北水淨買入１１﹒４億元。
中國移動跌１﹒２５％報４７﹒３元，北水淨買入１１﹒１億元。
吉利汽車母企參與法拉第未來上市投資，股價反覆跌３﹒９％報２８﹒３５元，北水淨賣出
１０﹒１億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
騰訊控股 （００７００） ５０﹒９４
美團 （０３６９０） １１﹒４２
中國移動 （００９４１） １１﹒１４
香港交易所 （００３８８） １０﹒２１
小米集團 （０１８１０） ７﹒０６
淨沽出最多港股：
吉利汽車 （００１７５） －１０﹒１４
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（ｃａ）
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