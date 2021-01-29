【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１３０﹒５億人幣，買騰訊美團沽吉利

《經濟通通訊社２９日專訊》隔晚美股回升，港股三連跌後，今早高開２７５點，甫開曾彈

４２１點，見２８９７２點全日高，受制兩萬九回落。Ａ股午後見沽壓，加上美股期貨走低，港

股亦曾倒插２９１點，見２８２５９點，創１月１３日以來新低。恆指收報２８２８３點，跌

２６７點或０﹒９％，四日累挫１８７５點或６﹒２％。

按額度計算，北水全日淨流入１３０﹒５億元人民幣，增加１５﹒２％。北水淨買入最多的

個股依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、中國移動（００９４１）；淨賣出

最多的依次是吉利汽車（００１７５）。

主板成交２４０１﹒８４億元減少１１％。其中港股通成交６３５﹒１億元，佔總成交

２６﹒４％。



＊北水續掃騰訊，淨流入近５１億元＊



騰訊控股升０﹒０７％報６８１﹒５元，北水淨買入５０﹒９億元。

美團升０﹒０６％報３５５﹒８元，北水淨買入１１﹒４億元。

中國移動跌１﹒２５％報４７﹒３元，北水淨買入１１﹒１億元。

吉利汽車母企參與法拉第未來上市投資，股價反覆跌３﹒９％報２８﹒３５元，北水淨賣出

１０﹒１億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） ５０﹒９４

美團 （０３６９０） １１﹒４２

中國移動 （００９４１） １１﹒１４

香港交易所 （００３８８） １０﹒２１

小米集團 （０１８１０） ７﹒０６



淨沽出最多港股：

吉利汽車 （００１７５） －１０﹒１４

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（ｃａ）

