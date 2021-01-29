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29/01/2021 17:50

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１３０﹒５億人幣，買騰訊美團沽吉利

　　《經濟通通訊社２９日專訊》隔晚美股回升，港股三連跌後，今早高開２７５點，甫開曾彈
４２１點，見２８９７２點全日高，受制兩萬九回落。Ａ股午後見沽壓，加上美股期貨走低，港
股亦曾倒插２９１點，見２８２５９點，創１月１３日以來新低。恆指收報２８２８３點，跌
２６７點或０﹒９％，四日累挫１８７５點或６﹒２％。
　　按額度計算，北水全日淨流入１３０﹒５億元人民幣，增加１５﹒２％。北水淨買入最多的
個股依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、中國移動（００９４１）；淨賣出
最多的依次是吉利汽車（００１７５）。
　　主板成交２４０１﹒８４億元減少１１％。其中港股通成交６３５﹒１億元，佔總成交
２６﹒４％。

＊北水續掃騰訊，淨流入近５１億元＊

　　騰訊控股升０﹒０７％報６８１﹒５元，北水淨買入５０﹒９億元。
　　美團升０﹒０６％報３５５﹒８元，北水淨買入１１﹒４億元。
　　中國移動跌１﹒２５％報４７﹒３元，北水淨買入１１﹒１億元。
　　吉利汽車母企參與法拉第未來上市投資，股價反覆跌３﹒９％報２８﹒３５元，北水淨賣出
１０﹒１億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　５０﹒９４
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　　１１﹒４２
　　中國移動　　　　（００９４１）　　　　　１１﹒１４
　　香港交易所　　　（００３８８）　　　　　１０﹒２１
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　　７﹒０６

　　淨沽出最多港股：
　　吉利汽車　　　　（００１７５）　　　　－１０﹒１４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　（ｃａ）

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