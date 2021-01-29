《美元走勢－羅明立》美匯指數似在形成頭肩底形態

最高 最低 東京收市
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美元╱日圓 １０４﹒５７ １０４﹒２９ １０４﹒４５
歐元╱美元 １﹒２１２２ １﹒２０９４ １﹒２０９９
英鎊╱美元 １﹒３７２７ １﹒３６９６ １﹒３７０４
美元╱瑞郎 ０﹒８９０１ ０﹒８８８４ ０﹒８８９５
美元╱港元 ７﹒７５３２ ７﹒７５１８ ７﹒７５２６
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《美元走勢》美國公布上周初次申請失業金人數為８４﹒７萬，略低過預期，但整體失業人
數仍然偏高，反映疫情對就業市場影響未有明顯減退。而第四季經濟按季增長４％，亦不及預期
。美匯指數在５０天線附近窄幅區間內波動，收報９０﹒６８。
非美貨幣嘗試反彈，英鎊表現較佳，一度漲至１﹒３７５０關口；澳元則跌至５０天線附近
亦有反彈。但由於美股帶動環球股市在調整，風險胃納未見明顯恢復的情況下，非美貨幣的回升
幅度或有限。值得關注的是，圖表顯示美匯指數似在形成頭肩底形態，若突破９１﹒２０，理論
可以上望９２﹒５０╱９３﹒００。繼續要留意美匯在９１﹒００╱２０及歐元在１﹒２０５０
的表現，短期可能維持反覆上落格局。今天德法會公布第四季經濟增長數據，或會推動匯市波動
。
方向 入市價 目標位 止蝕
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美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２１２０ １﹒２０００ １﹒２１７０
英鎊╱美元 觀 望
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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