《美元走勢－羅明立》美匯指數似在形成頭肩底形態

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０４﹒５７ １０４﹒２９ １０４﹒４５

歐元╱美元 １﹒２１２２ １﹒２０９４ １﹒２０９９

英鎊╱美元 １﹒３７２７ １﹒３６９６ １﹒３７０４

美元╱瑞郎 ０﹒８９０１ ０﹒８８８４ ０﹒８８９５

美元╱港元 ７﹒７５３２ ７﹒７５１８ ７﹒７５２６

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《美元走勢》美國公布上周初次申請失業金人數為８４﹒７萬，略低過預期，但整體失業人

數仍然偏高，反映疫情對就業市場影響未有明顯減退。而第四季經濟按季增長４％，亦不及預期

。美匯指數在５０天線附近窄幅區間內波動，收報９０﹒６８。

非美貨幣嘗試反彈，英鎊表現較佳，一度漲至１﹒３７５０關口；澳元則跌至５０天線附近

亦有反彈。但由於美股帶動環球股市在調整，風險胃納未見明顯恢復的情況下，非美貨幣的回升

幅度或有限。值得關注的是，圖表顯示美匯指數似在形成頭肩底形態，若突破９１﹒２０，理論

可以上望９２﹒５０╱９３﹒００。繼續要留意美匯在９１﹒００╱２０及歐元在１﹒２０５０

的表現，短期可能維持反覆上落格局。今天德法會公布第四季經濟增長數據，或會推動匯市波動

。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２１２０ １﹒２０００ １﹒２１７０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

