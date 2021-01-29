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即市新聞

29/01/2021 15:54

《美元走勢－羅明立》美匯指數似在形成頭肩底形態

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０４﹒５７　　　１０４﹒２９　　　１０４﹒４５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２１２２　　　１﹒２０９４　　　１﹒２０９９
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３７２７　　　１﹒３６９６　　　１﹒３７０４
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒８９０１　　　０﹒８８８４　　　０﹒８８９５
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５３２　　　７﹒７５１８　　　７﹒７５２６
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國公布上周初次申請失業金人數為８４﹒７萬，略低過預期，但整體失業人
數仍然偏高，反映疫情對就業市場影響未有明顯減退。而第四季經濟按季增長４％，亦不及預期
。美匯指數在５０天線附近窄幅區間內波動，收報９０﹒６８。
　　非美貨幣嘗試反彈，英鎊表現較佳，一度漲至１﹒３７５０關口；澳元則跌至５０天線附近
亦有反彈。但由於美股帶動環球股市在調整，風險胃納未見明顯恢復的情況下，非美貨幣的回升
幅度或有限。值得關注的是，圖表顯示美匯指數似在形成頭肩底形態，若突破９１﹒２０，理論
可以上望９２﹒５０╱９３﹒００。繼續要留意美匯在９１﹒００╱２０及歐元在１﹒２０５０
的表現，短期可能維持反覆上落格局。今天德法會公布第四季經濟增長數據，或會推動匯市波動

　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒２１２０　　　１﹒２０００　　　１﹒２１７０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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