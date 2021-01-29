【香港政情】董建華：習指港府沉著應對，是對管治團隊的肯定

全國政協副主席董建華說，一年來香港面對多重衝擊，認為國家主席習近平在特首林鄭月娥
述職時，以「沉著應對」形容港府工作，是對林鄭管治團隊的肯定，更是對其未來工作的鼓勵和
鞭策。
他相信事實勝於雄辯，指過去一年多抗疫戰績，歐美至今仍是風雨飄搖，哀鴻遍野。全球最
主要２０個經濟體去年皆錄得負增長，惟有中國「一枝獨秀」。《香港經濟日報》
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