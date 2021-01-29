【夜期時段】即月期指最新報２８３１０點，跌９點，高水２６點

《經濟通通訊社２９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８３２７點，升８點，高水４３

點，最新報２８３１０點，跌９點，高水２６點，合約成交７６２張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１１２５０點，升１４點，高水４１點，最新報１１２３３

點，跌３點，高水２４點，合約成交１２４７張。

