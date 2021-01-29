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即市新聞

29/01/2021 19:24

《再戰明天》下周澳洲和英國央行議息，美公布ＩＳＭ製造業指數

　　《經濟通通訊社２９日專訊》市場關注下周澳洲央行舉行利率會議和英倫銀行宣布利率決議


＊達拉斯聯儲總裁柯普朗出席活動＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間今晚９：００ｐｍ，達拉斯聯儲總裁柯普朗在紐約預測者
俱樂部的線上活動中主持問答環節。
　　明早６：２５ａｍ，舊金山聯儲總裁戴利出席一場線上論壇。
　　１０：００ｐｍ，英倫銀行金融市場基礎建設執行主管Ｃｈｒｉｓｔｉｎａ　Ｓｅｇａｌ－
Ｋｎｏｗｌｅｓ在國際貨幣金融機構官方論壇（ＯＭＦＩＦ）發表講話。

＊美國公布１月製造業採購經理人指數和ＩＳＭ製造業指數＊

　　在數據方面，下周日（３１日）早上９：００ａｍ，中國１月製造業採購經理人指數，料由
５１﹒９下滑至５１﹒５；非製造業採購經理人指數料由５５﹒７下滑至５５。
　　下周一（１日）９：４５ａｍ，中國公布１月財新製造業採購經理人指數，料由５３跌至
５２﹒６。
　　５：００ｐｍ，歐元區公布１月製造業採購經理人指數，料由５５﹒２降至５４﹒７。
６：００ｐｍ，歐元區公布１２月失業率，料維持於８﹒３％。
　　１０：４５ｐｍ，美國公布１月製造業採購經理人指數，料由５７﹒１升上５９﹒１。　　
１１：００ｐｍ，美國公布１２月營建開支，月率料由０﹒９％降至０﹒８％。１月ＩＳＭ製造
業指數料由６０﹒５下滑至５９﹒９。　　　

＊百勤油服開股東特別大會＊

　　在本港，下周一，百宏實業（０２２９９）和百勤油服（０２１７８）開股東特別大會。
（ｈｏ）

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