《再戰明天》下周澳洲和英國央行議息，美公布ＩＳＭ製造業指數

《經濟通通訊社２９日專訊》市場關注下周澳洲央行舉行利率會議和英倫銀行宣布利率決議

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＊達拉斯聯儲總裁柯普朗出席活動＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間今晚９：００ｐｍ，達拉斯聯儲總裁柯普朗在紐約預測者

俱樂部的線上活動中主持問答環節。

明早６：２５ａｍ，舊金山聯儲總裁戴利出席一場線上論壇。

１０：００ｐｍ，英倫銀行金融市場基礎建設執行主管Ｃｈｒｉｓｔｉｎａ Ｓｅｇａｌ－

Ｋｎｏｗｌｅｓ在國際貨幣金融機構官方論壇（ＯＭＦＩＦ）發表講話。



＊美國公布１月製造業採購經理人指數和ＩＳＭ製造業指數＊



在數據方面，下周日（３１日）早上９：００ａｍ，中國１月製造業採購經理人指數，料由

５１﹒９下滑至５１﹒５；非製造業採購經理人指數料由５５﹒７下滑至５５。

下周一（１日）９：４５ａｍ，中國公布１月財新製造業採購經理人指數，料由５３跌至

５２﹒６。

５：００ｐｍ，歐元區公布１月製造業採購經理人指數，料由５５﹒２降至５４﹒７。

６：００ｐｍ，歐元區公布１２月失業率，料維持於８﹒３％。

１０：４５ｐｍ，美國公布１月製造業採購經理人指數，料由５７﹒１升上５９﹒１。

１１：００ｐｍ，美國公布１２月營建開支，月率料由０﹒９％降至０﹒８％。１月ＩＳＭ製造

業指數料由６０﹒５下滑至５９﹒９。



＊百勤油服開股東特別大會＊



在本港，下周一，百宏實業（０２２９９）和百勤油服（０２１７８）開股東特別大會。

（ｈｏ）

