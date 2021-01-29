【海航動向】海航遭債權人向法院申請破產重整，稱會配合司法審查

《經濟通通訊社２９日專訊》不時傳出財困的海航集團發聲明指，收到海南省高級人民法院

發出的《通知書》，主要內容為相關債權人因海航集團不能清償到期債務，申請法院對其破產重

整。

集團表示，將依法配合法院進行司法審查，積極推進債務處置工作，支持法院依法保護債權

人合法權益，確保企業生產經營順利進行。（ｈｙ）

