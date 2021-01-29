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29/01/2021 18:25

【大國博弈】北京不承認ＢＮＯ，葉劉黎棟國：對港人影響不大

　　《經濟通通訊社２９日專訊》北京宣布後日起不再承認ＢＮＯ護照作為旅行證件和身份證明
。前保安局局長黎棟國、行政會議成員葉劉淑儀接受《商台》採訪時認為，對香港人無實際影響
，此舉主要是希望打擊ＢＮＯ護照，在國際的認受性，以回應現時英國政府單方面改變ＢＮＯ地
位。
　　葉劉表示，大部分香港人持有特區護照，超過１７０國家已經有免簽安排，港人回內地亦是
使用回鄉證，未受影響，但目前入境處要跟進的是，通知航空公司及旅行社，日後旅客入境本港
時，不能使用得ＢＮＯ護照。
　　黎棟國則認為香港居民進出香港，都是使用身份證，過關時不需要出示旅遊證件，但港人在
其他國家之間來往，會否受影響，則有待觀察，視乎會否有國家跟隨中國拒絕承認ＢＮＯ。他續
稱，中英雙方就ＢＮＯ達成的共識，見諸於《中英聯合聲明》中，雙方交換的備忘錄，現時英國
政府單方面改變ＢＮＯ地位，因此中國政府作出相應反應。他說香港特區成立時，特區護照剛發
出，使用的人少，亦需時爭取各國免簽，當時ＢＮＯ曾經發揮作用，但現時特區護照受歡迎程度
，經已遠超ＢＮＯ，因此北京今次措施不會對香港人到外地造成很大影響。（ｈｙ）

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