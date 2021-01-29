《小傳日記》美期向低走，Ａ埸繼續嘔，魚缸四連跪，科指有回饋

《小傳日記》花旗國上星期首次申請失業救濟人數回落，隔晚美股三大指數反彈０﹒５至１

巴仙。香江魚缸高開２７５點報２８８２６點，但美指期貨跌幅擴大，個市升幅擴大到４２１點

後調頭，好快就回落到廿天線（現處２８６６２點）樓下。康希諾（０６１８５）同開拓藥業

（０９９３９）都有有關治療新型肺炎嘅利好消息，帶動醫藥板塊跳起；內需消費品佬個別發展

；新經濟佬表現唔錯，ＱＱ（００７００）連跣三日後反彈；人行今日淨投放９８０億人仔，再

透過新聞放風話可能會喺農曆新年前加大資金投放，但內銀佬仍然唔多精神。午後隨美指期貨繼

續走低，Ａ場兩市都要調頭，魚缸最多倒跌２９１點低見２８２５９點，最終收報２８２８３點

，跌２６７點或近１巴仙，主板成交２４０１﹒８４億銀，少逾１１巴仙。國指報１１２０８，

跌１２５點或逾１巴仙。科指報９３５８點，跌１４點或唔夠半巴仙。

重磅藍戰士方面，ＡＩＡ（０１２９９）軟逾１巴仙，報９３﹒７５銀；大象

（００００５）唔見逾１巴仙，報４０﹒９５銀。

Ａ場走低，上證綜指收報３４８３點，跌２２點或近１巴仙；深證成指報１４８２２點，跌

９１點或近１巴仙，總成交９５２１﹒８８億人仔，多近４巴仙。



＊新冠等藥醫藥佬向上試，遠距離叉電小米夠方便＊



墨西哥外交部透露，康希諾會喺下星期公布新冠病毒疫苗第三期嘅臨床數據，第一季就會交

付８００萬支疫苗，炒高逾６巴仙，報２５２﹒４銀。開拓藥業旗下普克魯胺治療新型肺炎重症

患者嘅臨床試驗已經獲巴西機構審查委員會批准，漲逾１０巴仙，報１３﹒９４銀。君實生物

（０１８７７）子公司旗下異性抗ＴＩＧＩＴ單克隆抗體注射液嘅臨床試驗申請獲花旗國藥監局

受理，彈高逾６巴仙，報７６﹒５銀。四環醫藥（００４６０）完成對深圳市邁步機器人科技嘅

戰略投資，持股近３巴仙，另外子公司治療脂肪肝嘅藥，已獲得藥監局批准做臨床試驗，飆逾

１２巴仙，報１﹒９３銀。

小米（０１８１０）董事長雷軍話，今日正式發布隔空充電技術，配備喺小米１１，小米仍

然無咗兩格，報２９﹒２銀。人行話，喺利率市場化程度明顯提高下，放開信用卡透支利率上下

限嘅時機已經成熟。有利鼓勵銀行針對性咁開發設計信用卡產品，ＱＱ升一格，報６８１﹒５銀

；京東集團（０９６１８）唔見逾１巴仙，報３４５﹒８銀；美團（０３６９０）升一格，報

３５５﹒８銀。阿里巴巴（０９９８８）跣低近２巴仙，報２４６﹒８銀。



＊人行話放水內銀佬仍頹，神州禁炒樓磚頭齊憂愁＊



人行今日終於結束連續四日收水！睇返今個星期收水規模已經創咗３個星期高位。雖然《金

融時報》大派定心丸，放風話可能會喺農曆新年前加大資金投放，不過今日內銀佬都要走低。其

中跌勢最大嘅係中信行（００９９８）潛水逾３巴仙，報３﹒４４銀；而建行就要跣低近２巴仙

，報５﹒８８銀；民行（０１９８８）走低逾２巴仙，報４﹒４４銀；交通銀行（０３３２８）

潛水近２巴仙，報４﹒２銀。不過郵儲行（０１６５８）就開心升近４巴仙，報５﹒５４銀。

北京房地產中介行業協會話，近期市區住建部門多次約談同持續檢查房地產中介機構，要求

嚴格落實「房住不炒」嘅調控要求，不得渲染、炒作房屋成交信息，今日內房佬都齊齊捱沽，碧

桂園（０２００７）撻低逾４巴仙，報９﹒３７銀；融創（０１９１８）潛水近３巴仙，報

２８﹒９５銀；潤地（０１１０９）跣低近３巴仙，報３０﹒９銀；奧園（０３８８３）潛水近

３巴仙，報６﹒８５銀；中海外（００６８８）跣低逾２巴仙，報１７﹒４８銀。



＊業績表現愁車佬兩頭走，體品佬分飛植華最可悲＊



砵砵車今日個別發展，其中天能動力（００８１９）附屬料計全年純利或可增加逾６４巴仙

，令到今日天能動力衝上逾５巴仙，報１５﹒３２銀！五菱（００３０５）今日升勢最強，鏟高

近７巴仙，報２﹒２２銀；而恆大汽車（００７０８）就升上近６巴仙，報４２﹒３５銀。不過

有部份砵砵車要走低，包括吉利（００１７５）母公司參與咗ＦＦ喺美國上市嘅少量投資，會探

討由吉利同富士康嘅合資公司為ＦＦ提供代工服務。吉利今日表現慘慘，高開後要轉跌插水近４

巴仙，報２８﹒３５銀；而長汽（０２３３３）跌落逾４巴仙，報２４﹒３銀；東風

（００４８９）插水近４巴仙，報７﹒６７銀；廣汽（０２２３８）跣低逾３巴仙，報７﹒０７

銀。

體品佬今日都無運行，植華（０１８４２）預料年度稅後虧損有所收窄，不過都要領跌插水

近一成六，報０﹒２７銀！而有傳滔搏（０６１１０）遭鼎暉投資折讓５巴仙減持，跌低近６巴

仙，報１２﹒６銀。其他體品佬就開心升上，安踏（０２０２０）鏟高逾２巴仙，報１２８﹒３

銀；申洲（０２３１３）抽升逾１巴仙，報１５２﹒１銀；李寧（０２３３１）走上逾２巴仙，

報４８﹒５５銀。周末愉快，請請！



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