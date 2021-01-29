《真知灼見－溫灼培》世界黃金協會第四季黃金供求報告剖析

《真知灼見》世界黃金協會周四（２８日）公布全球去年第四季黃金供求報告。報告中顯示

，全球季度黃金需求７８３﹒４噸，按季及按年分別下跌１３％及２８％。當中值得留意，第四

季飾金的需求５１５﹒９噸，按季大升５４％，按年則上漲１２﹒５％。飾金的需求基本上已重

返２０１９年一般水平。換言之，對飾金而言已經走出了疫情的陰霾。



＊上季投資需求大幅減少＊



既然飾金大幅增加，是甚麼拖累了第四季黃金的需求呢？正是投資需求的大幅減少。據報告

顯示，全球第四季黃金的投資需求只有１３８﹒７噸，按季及按年分別大跌７２％及４８％。但

有一點值得留意，根據世界黃金協會報告所提供的數字顯示，從最遠可給予參考的２０１０年第

一季數字至今這十年期間，從未見過黃金的投資需求出現如此少情況。對上一次投資黃金出現較

少需求已是２０１３年的第四季，當時的需求也有１７６﹒８噸，仍遠高於去年第四季的１３８

﹒７噸。不過，當中不難發現，金條與金幣於去年第四季的需求基本上已超越２０１９年的每個

季度，唯獨是黃金ＥＴＦ及相關的投資需求出現了大跌，從而拖累了該季整體黃金投資需求。當

看到這點便明白，相信是由於去年第四季環球股市暢旺，加上當期時金價已高，不少投機者棄金

轉投向股市，導致黃金ＥＴＦ需求大跌，並拖累了整體黃金投資需求。



＊首飾及金條需求回復疫前水平＊



投機需求往往變化很大，但很明顯，黃金首飾及金條金幣的需求基本上已回復疫前水平。且

就是第四季黃金平均價為１８７５﹒０２美元（以路透社每天收市價計算），這些黃金用家及實

質投資者也願意作大舉吸納，這證明金價於此水平可有一定支持。也解釋了為何上述報告公布後

未見金價下跌的主因。

最後回觀黃金供應，金價於２０２０年雖升了不少，但基本上於整個２０２０年全球黃金供

應仍是相當穩定。全年供應只有４６３３﹒１噸，較２０１９年下跌４％。《恆生銀行首席市場

策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

