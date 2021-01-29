《環球視野－包樂德》新年，新希望

《環球視野》新型冠狀病毒所導致的一波又一波新增感染及死亡病例拖累美國經濟復甦。家

庭開支與商業情況出現明顯的分別，１２月消費者信心下降，且遠低於疫情前的水平，不過１２

月全國商業採購經理人調查數據略有放緩，但仍處於健康水平。隨著疫苗的接種範圍不斷擴大，

我們預期經濟將逐步回歸正常。由於１月份的經濟動能疲弱，美國第一季度ＧＤＰ增長或將停滯

，但春夏兩個季度增長將強勁復甦，達到５％至８％。今年第二季度美國ＧＤＰ或將創下新高。

倘若疫苗能在下一個冬季成功杜絕新型冠狀病毒或其變異病毒的反撲，２０２２年ＧＤＰ增長將

回到２﹒５％左右的水平。

歐洲部分地區，尤其是德國，仍然面臨日新增確診和死亡病例大幅增加的情況。雖然隨著英

國退出歐盟，英國與歐盟的貿易協定終於基本達成，但嚴格的封鎖措施以及下滑的經濟數據表明

第四季度歐元區ＧＤＰ或出現溫和萎縮。

在政府主導的巨額刺激計劃的推動下，中國整體經濟繼續飛速增長。零售銷售終於回升至接

近一年前的水平。由於疫情相關產品出口強勁，中國的貿易順差接近歷史記錄水平。鑒於復甦勢

頭已經成熟，２０２１年中國ＧＤＰ增長或將達７％－８％。

日本經濟從新冠疫情引發的經濟衰退中復甦的力度較為疲弱，不過中國經濟復甦以及來自美

國的需求令日本的出口出人意料地維持穩健。庫存幾乎已降至十年來最低水平，這表明接下來製

造業產出將表現強勁。勞動力市場正在好轉，失業率降至２﹒９％的超低水平。我們預期

２０２１年日本經濟將穩健增長。

市場充斥樂觀情緒，股市和經濟環境十分有利。在基本因素方面，目前我們處在經濟周期的

甜蜜階段，剛剛從衰退中復甦，而經濟增長正在加緊發揮其潛力。其次，流動性充足；利率水平

處在歷史低位。金融環境極度寬鬆。第三，政府政策仍是扶持性的。各大央行，包括聯儲局在內

，已承諾保持寬鬆的金融狀況直至經濟充分復甦。新一輪美國財政刺激計劃已獲通過。最後，疫

苗的廣泛接種將令社會回歸常軌。由於消費者逼切地想滿足他們被抑制的巨大需求，經濟將急劇

增長。

但投資者的熱切情緒加上股市目前已十分高昂的估值，表明風險可能會相當高，而容錯率極

低。主要的風險在於長期利率上升，由於今時今日超寬鬆的金融環境並不能持續。未來在這一個

十年周期中－－２０２２年底或之後，通脹很有可能向略有上升的水平轉變。

鑒於基本面支持因素較為強勁，我們對２０２１年經濟及股市在６個月至１２個月內的表現

持樂觀取態。我們將在各個板塊平衡股票投資組合，不超配科技股或增長股。鑒於美國小型股近

期的亮眼表現以及較低的估值，或可配置部分持倉。由於美元走弱的趨勢可能持續，或可超配新

興市場股票。但需關注美國１０年期國債收益率。倘若收益率升破１﹒５％或在極短時間快速升

至１﹒５％，股市或將十分脆弱，可能出現大規模回調。倘若收益率達到２％，美國股市或將出

現一次長期的築頂，而這可能在２０２２年發生。

就債券投資者而言，我們仍堅持我們一貫的建議，配置２至４年期限的優質高收益或新興市

場債券。在這一個十年周期的未來時間，債券投資將迎來更好的機會。倘若通脹並未超出市場的

一致預期，房地產－－例如商業不動產、住宅、農地、大宗商品而非金融資產－－或在未來十年

有亮眼表現。《信安環球投資首席環球經濟師 包樂德》

