《品中資－羅國森》唔夠「快手」，買騰訊（００７００）補數

《品中資》近期全城哄動的新股，非快手科技（０１０２４）（下稱快手）莫屬。相信她的

墟冚程度，可以跟螞蟻集團相提並論（螞蟻保持１５５萬人認購，凍資１﹒３萬億的紀錄），因

為我身邊很多朋友都有認購，當中不少更是首次造孖展。

螞蟻集團臨門一步取消上市，所以，我們無從得知，螞蟻上市之後的股價升幅有幾誇張。但

我們可以用京東健康（０６６１８）作為一個參考，預計一下快手上市之後的股價表現，因為快

手的情況跟京東健康有頗多相似地方。

首先，京東健康和快手都不是從美股回歸，即沒有一個「美股價」綑綁，升幅可以如入無人

之境。

其次，京東健康和快手一樣，現時仍未賺錢；不過，她們已有營業額，而且都算可觀，兼增

長強勁，即是大家對這兩家公司的估值，仍然是「斷估」，但一定是向好方面估。

還有的是，京東健康和快手都以科技作招徠；實際上，所有科技公司都用同一個商業模式，

即是無論一開始是賣手機，藥品或汽車，甚至是免費服務（快手最初提供免費短片分享），只要

吸引到你使用這個平台，它們便可以在這個基礎上收取月費，以至賣廣告，或再提供其他增值但

需付費的服務。

蘋果公司是最成功的例子，而現在仍然熱炒的電動車股Ｔｅｓｌａ也循這個商業模式發展。

從投資角度，這些公司只要能夠凝聚大量人流，而且「黏性」夠強（即是客戶非用不可），投資

者就會認為，這家公司不愁沒有生意，未來甚至可以持續高增長。這樣的話，他們就會願意用一

個高估值的價錢去買這家公司的股票。

因此，京東健康上市首日，股價可以上升五成半（招股價７０﹒５８元，首日收報１１０元

），而且，不到兩星期，股價再急升至１９８﹒５元的最高位，即比招股價上升１﹒８倍。即使

後來股價回落，但以昨日收市價１５３﹒７元計，仍比招股價上升１﹒１７倍。



＊預期快手上市後股價大升＊



我認為，快手上市後的「升勢」，應該比京東健康更甚，因為快手是第一隻上市的短視頻股

，京東健康上市之前，已經有阿里健康（００２４１）和平安好醫生（０１８３３）兩隻股票，

至少投資者有選擇，就不一定要買京東健康。

但今時的快手，是獨一無二的短視頻股，吸引力自然比京東健康更大。另外，這類短視頻社

交平台是近幾年最受歡迎的社交平台。早年的社交平台主要透過文字分享生活，後來可以變成聲

音。

隨著科技和５Ｇ的發展，今時今日已經完全可以支援手機拍攝、剪輯和上載短片，因此，在

可見的將來，短片分享平台應該是社交平台的主流。

再者，現在最流行的線上營銷，其中一部分就是所謂的「直播帶貨」，這當然是以影片為傳

輸的載體，因此，本來就是以短片形式出現的社交平台會佔有先機。用投資的說法，就是最容易

商業化的一種分享平台。

另外，以招股價上限的１１５元計，快手上市後的市值已經高達４７００多億元，比京東健

康上市首日高得多。同樣地，短期內肯定可以獲得納入幾種大型指數，在這些被動買盤推動下，

快手上市初期的股價，要升一倍甚至以上，可以說完全沒有難度（短期只是炒供求）。



＊孖展認購也不會分太多＊



如是的話，大家單單是「快手快腳」去認購也沒有用，至少都要借大額的孖展才有機會了。

但孖展也是有限額的。我知道，很多經紀行在招股第一日已經借爆。

不過，今次和上次螞蟻一樣，很多大型銀行也有參與「孖展認購」服務，而且利息比經紀行

便宜（平均１％左右），更重要是額度更高（經紀行的額度也是來自銀行）；所以，下次再有熱

門新股招股時，我建議大家不如幫襯大型銀行！

但我相信，即使你很「快手」，並借大額孖展去抽快手，最終也不會抽到太多。由於成本不

高（銀行的孖展息較低），我也是以志在參與的心態去抽，不會有太高期望。但大家或許會問，

如果唔夠「快手」（我是指快手的股票），是不是等她上市後在市場吸納？

正如京東健康的例子，我估計，快手上市初期，股價也不會低到有吸引力的，除非你願意高

追。因此，我自己的想法是，如果我唔夠「快手」，我會選擇在市場吸納騰訊

（００７００）算了，因為騰訊是快手的主要股東，招股前持有快手２１﹒５７％股權。

即是說，如果快手上市後股價大升，騰訊也會間接受惠。再者，騰訊在本周一（２５日）急

升至７６７﹒５元的新高後，短時間內又急回至昨日（２８日）的６８１元，回調了

１２％，我認為已經可以收集了。



＊騰訊回吐後可以收集＊



對很多人來說，可能只聽過抖音而未聽過快手，也未用過她們的平台。但其實，這是由於抖

音有海外版的ＴｉｋＴｏｋ，早前受到美國制裁而聲名大噪，但其實快手的實力不比抖音差。

如果以虛擬禮物打賞流水和直播平均每月付費用戶計，快手是目前全球最大的直播平台；如

果以平均日活躍用戶和商品交易總額計，快手是全球第二大的短視頻平台和直播電商平台。

根據快手的招股書，如果以平均日活躍用戶計，抖音應該是全球最大的短視頻平台，但由於

抖音未上市，所以未知她的商品交易額、直播月費和打賞流水的收入是否全球最高。

正如早前所說，快手這一刻仍未正式有盈利，但她們現在已有六成收入來自打賞流水和付費

直播，另外三成來自商品交易的收入。她們會繼續通過銷售虛擬物品，提供多種形式的線上營銷

服務，以及收取電商銷售佣金進行變現。

再者，快手也積極開發其他變現機會，例如提供網絡遊戲、在線知識共享和其他產品和服務

，讓收入來源更多元化。

所以，我也同意，像快手這類短視頻平台，未來的可塑空間應該是很廣闊的，所以，短期的

炒味一定很濃。如果我真的唔夠「快手」，我還是疊埋心水，趁低再買多些騰訊算了！

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

