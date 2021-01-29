《神州縱橫－凌昆》拜登上任中美關係變數仍多

《神州縱橫》美國政府換屆終塵埃落定，除了衝擊國會山莊外沒有更嚴重的事件，已算比預
期情況好。特朗普及蓬佩卸任前一輪針對中國的咒罵打壓，被視為「最後瘋狅」卻是意料之中。
今後中美關係在拜登政府下如何發展更值得關注。
＊對華政策特規拜隨＊
拜登的對華政策已開始明晰，基本上是特規拜隨，如筆者預期不會有重大改變，雖然美國對
盟友、中東及其他地區的外交政策將有重大調整甚至逆轉，但對華政策卻不會，因為這乃兩次共
識及政治主流意向。拜登本人較務實且不反華，更曾說中國不是威脅，但也頂不住主流共識而要
隨波逐流。該任國務卿布林肯直指特朗普對華強硬政策正確，新財長耶倫等抹黑中國的話與前任
一致，顯示對華政策仍同一劇本只是換了演員。顯然中國希望兩國相向而行，不對抗求合作只能
是空想，但從外交角度看中國做得對，先釋出善意若美方不接橄欖枝，則中美關係持續惡化責任
不在中國。
因此今後中國對美應勿存幻想而有兩國繼續背向而行的準備，更要拿出勇氣還擊。以上是對
中美關係未來走向的最基本判斷。在短期拜登或因要先把自己事情辦好，處理疫情、經濟及種族
歧視等國內問題，未及微調對華政策而維持現狀，但之後有幾方面可能會有「加辣」情況出現，
包括香港、台灣及商貿等方面，還有國際地緣政爭的外交戰線。
＊在一些問題矛盾將激化＊
港府之前以國安法逮捕了民主黨人及與拜登有交往的美國人關尚義，日後必令中美在香港事
務上的矛盾激化。蓬佩奧卸任提升美台關係，被視為「末日瘋狅」，實際上他只是執行國會通過
的涉台法案，而且到臨走才執行，故有台灣學者指是遲了，只如學生在期限到時趕交功課。民主
黨元老貝落西一貫親台，故會力推強化美台關係。財長耶倫意外地反華，商務部則以華制華，華
裔部長指明要用所有辦法糾正中國的「不公平競爭」，故這兩部長有可能在對華動作上比前任更
鷹派。何況民主黨向來比共和黨更多保護主義傾向，新商務部長已明言要照顧工人利益。在外交
上布林肯明言將糾集盟友共抗中國，勢令中美新冷戰深化。總之，中國必須對中美關係的可能再
惡化有所準備：（一）對中美經貿、科技進一步脫勾可能性不可低估，對「卡脖子」項目的攻關
必須加力。（二）對中美在香港及台灣問題上矛盾激化要有對策，為解決港台問題要更果斷出手
勿讓拖延。（三）要更敏感地監察美國盟友對華政策的變化，及早發現不利發展，並軟硬兼施靈
活運用反制手段。特去拜來，中國抗美遏制的考驗將更嚴厲。《資深評論員 凌昆》
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