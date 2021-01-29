  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/01/2021 16:45

【聚焦人幣】人幣即期收漲１４６點報６﹒４６１２，創三周新高

　　《經濟通通訊社２９日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開２２８點報
６﹒４５３０，已是全日高位，其後升勢放緩，最終收報６﹒４６１２漲１４６點，創自１月７
日以來逾三周新高。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升４點子，報６﹒４７３５。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４７０９，較上個交易日升１３６點子，
上個交易日報６﹒４８４５。

＊春節前估計人民幣窄幅波動＊

　　交易員稱，近期市場多空交織但缺乏關鍵指引，１０年期美債收益率持穩在１％上方，美指
亦穩在９０關口上方，人民幣繼續圍繞６﹒４５至６﹒５區間寬幅震盪。他們並指出，去年１２
月開始剛性結匯需求不斷釋放，另外資金南下意願不減，從資金雙向流動看，這些多有利於緩和
人民幣的升值壓力，春節前估計人民幣還是偏區間震盪，但人民幣中期波動區間仍有可能小幅下
移。
　　興業研究最新報告亦認為，１月中下旬後至２月市場進入情緒波動的敏感時間窗口，波動率
升高、避險情緒給予美元指數支撐。疫情受控和財政刺激提振經濟前景也給美元帶來利好。人民
幣短期升值動能減弱，美元╱人民幣探頂後將展開盤整。中期進一步升值有待貨幣政策繼續收緊
。（ｊｔ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈豐富獎品！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事29/01/2021
《神州經脈》人行否認SLF利率上調　滬綜指失三千五全周瀉3％
財經熱話29/01/2021
【月結－首月勢強】港股月升約4千點連漲　ATMXJ點部署?
香港要聞29/01/2021
政府建議立法推電話卡實名登記制　每人限向每登記商購3張
FOCUS29/01/2021
【FOCUS】禁GME交易團結驢象　小人物公開信復仇QE?
生財有道29/01/2021
快過年辦年貨　邊張信用卡最抵用？
開市Good Morning29/01/2021
《開市Good Morning》林嘉麒：吉利28元或以下才吸
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【DIVA Channel】賞Pacific Coffee 金牛滿屋咖啡券套裝

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得AQ多功能健康科技水體驗裝及$50 AQ現金券

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>