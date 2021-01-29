【聚焦人幣】人幣即期收漲１４６點報６﹒４６１２，創三周新高

《經濟通通訊社２９日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開２２８點報

６﹒４５３０，已是全日高位，其後升勢放緩，最終收報６﹒４６１２漲１４６點，創自１月７

日以來逾三周新高。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升４點子，報６﹒４７３５。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４７０９，較上個交易日升１３６點子，

上個交易日報６﹒４８４５。



＊春節前估計人民幣窄幅波動＊



交易員稱，近期市場多空交織但缺乏關鍵指引，１０年期美債收益率持穩在１％上方，美指

亦穩在９０關口上方，人民幣繼續圍繞６﹒４５至６﹒５區間寬幅震盪。他們並指出，去年１２

月開始剛性結匯需求不斷釋放，另外資金南下意願不減，從資金雙向流動看，這些多有利於緩和

人民幣的升值壓力，春節前估計人民幣還是偏區間震盪，但人民幣中期波動區間仍有可能小幅下

移。

興業研究最新報告亦認為，１月中下旬後至２月市場進入情緒波動的敏感時間窗口，波動率

升高、避險情緒給予美元指數支撐。疫情受控和財政刺激提振經濟前景也給美元帶來利好。人民

幣短期升值動能減弱，美元╱人民幣探頂後將展開盤整。中期進一步升值有待貨幣政策繼續收緊

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