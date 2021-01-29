【新冠疫苗】墨西哥政府稱康希諾將於下周公布疫苗第三期臨床數據

《經濟通通訊社２９日專訊》墨西哥外交部副部長接受媒體採訪時透露，康希諾將於下周發
布其新型冠狀病毒疫苗第三期臨床數據，該疫苗此前在墨西哥等多國進行試驗。他表示已為墨西
哥全國１﹒１６億人口訂購了１﹒９８億支康希諾疫苗，康希諾承諾第一季度向墨西哥交付
８００萬支疫苗，目前墨西哥已支付２５％的首付款，但接種計劃仍在等待當地衛生監管機構的
批准。（ｅｙ）
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