《陶冬天下－陶冬》黃金新探

《陶冬天下》在全球大印鈔時代，黃金有沒有投資價值？是不是應該存黃金保值？黃金作為

一個資產種類，有其投資價值。不過哪怕在全球大印鈔時代，筆者也不會為了保值而買黃金。



自從１９１３年底成立，美國聯邦儲備局花了９５年的時間將自己的資產負債表成長到

８５００億美元的規模。經歷２００８年全球金融海嘯後，聯儲僅用了五年的時間將其資產負債

表拉升到４﹒３萬億美元，之後略微縮減到３﹒７萬億。去年一場股災中，聯儲僅僅花了五個月

的時間就將資產負債表規模翻倍到７﹒３萬億美元。資產負債表對應的是基礎貨幣規模，所謂貨

幣供應就是基礎貨幣的乘數效應。



美元貨幣在氾濫，其他大國的貨幣供應量在過去十餘年也出現了暴漲，全世界都處在信用氾

濫的時代。如何保護自己財富的價值，是擺在所有地球人面前的問題。黃金保不保值？



黃金缺乏工業用途，古往今來一直被用作保值工具，上至殿堂下至庶民，約定俗成地交易著

、儲藏著黃金。過去大國央行曾以黃金作本位發行貨幣，金本位在上世紀七十年代消失了，黃金

卻依然慣性地被當作保值工具受到膜拜。



近來發生了兩件重要的事情。第一件是央行們突然丟掉了廉恥，肆無忌憚地大印鈔票。這種

貨幣擴張理念之下，根本不再需要黃金作為本金。這不代表未來央行儲備中不買入黃金，不過用

途不再是儲備，而是投資，是投資組合中的一部分。



第二件是比特幣的誕生，黃金多了一個獨立於政府的儲值工具作為競爭對手。值得留意的是

，在最近一輪ＱＥ中，比特幣價格扶搖直上，黃金價格卻裹足不前。這個背後其實是新一代年輕

人對儲備工具的選擇。歷史經驗告訴我們，年輕人永遠是對的，因為他們年輕，可以笑到最後。

另外，數據時代正在來臨，數據時代需要與之相配合的數據化的交易工具、儲備手段。



筆者不知比特幣是不是未來時代保值工具的真命天子，其價格波動性實在高得離譜；不過筆

者意識到黃金作為保值工具，正在失去光澤。畢竟它除了約定俗成，並沒有能力捍衛自己的地位

。從央行到年輕人，他們心目中黃金的保值性在打折扣。



黃金是不是就此沒有價值呢？不是。未來黃金的最大價值，恐怕不是保值，而是投資。黃金

正在成為一種投資品。私人銀行所推薦的資產組合中，如今往往給黃金留有５－１０％的配置，

這在十年前是不多見的。大國的國債利率紛紛滑向零負利率，黃金沒有固定收益的缺陷變得不突

出了。作為投資手段的一種，黃金是有機會的。



如果筆者這個判斷是正確的，黃金價格的周期性起伏特點會更明顯，但未必因為央行的印錢

運動而一騎絕塵。此觀點仍需經受時間和市場的檢驗。



在央行無節操的大時代，不投資的話財富一定縮水，輸給通貨膨脹，尤其是資產通貨膨脹。

但是怎麼投資卻是一個大話題，一些習以為常的投資思路也許悄悄地變得不適用了。黃金的保值

功能，或是一例。《陶冬》



＊ 本文原載於今周刊，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

