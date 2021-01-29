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即市新聞

29/01/2021 08:42

【新冠肺炎】北角東發大廈完成強檢，４７５人接受檢測無人確診

　　《經濟通通訊社２９日專訊》政府昨晚７時突襲圍封北角錦屏街東發大廈，至今早７時許重
新容許居民出入。截至凌晨２時，約４７５名居民接受檢測，並無發現確診個案。

＊約１９０戶無應門＊

　　此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約６６０戶，扣除Ｃ座住戶被撤離的６及７號單位
，約１９０戶在過程中沒人應門，包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分
單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。
　　上午７時起，在「受限區域」內已進行檢測人士，若能夠出示陰性檢測結果電話短訊，或配
戴手環以證明接受強制檢測，可向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。
　　今次指明「受限區域」為錦屏街東發大廈Ａ、Ｂ、Ｃ和Ｄ座，政府表示，正展開執法行動，
以確認「受限區域」內所有人已接受強制檢測，會另行公布撤銷相關檢測宣告的時間。

＊區議員批封區勞民傷財＊

　　東區區議員李予信今早在《商業電台》節目上表示，目前只有一個出口可以容許居民出外，
尚未完全解封，只可出不可入，自己亦未能進入東發大廈的辦事處。他又指，東發大廈四座共有
４８０個單位，連同不少劏房，估計過千名住戶，但現時接受檢測人數少於一半，加上無新的陽
性個案，認為檢測結果強差人意，極度質疑成效及意義，只是勞民傷財。
　　李予信又指，早前出現確診個案後，已有街坊執拾行李離開，亦有部分早前接受強制檢測的
市民，寧願等待醫管局通知，決定不下樓接受檢測，認為當局若要封區，不應該容許有漏洞。（
ｃｌ）

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