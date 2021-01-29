【香港政情】英國ＢＮＯ「５＋１」後日起接受網上申請

《經濟通通訊社２９日專訊》英國政府將於後日（３１日）開放ＢＮＯ簽證服務，具ＢＮＯ

身份人及合資格家庭成員，若持有附生物特徵的特定護照，下月２３日起將可透過手機ａｐｐ掃

描護照並申請簽證，用手機ａｐｐ的申請人沒有抵英時間限制，可自行決定何時出發。英國政府

表示，新簽證履行英國政府對港人的歷史和道德承諾，批評中國政府實施《港區國安法》，違反

根據國際法作出的承諾。



＊約翰遜：履行港英之間的深厚歷史聯繫＊



合資格港人可於周日（３１日）香港時間下午５時起，於英國政府網站申請特別簽證，並預

約到北角的簽證申請中心提供指紋，以辦理手續。

英國首相約翰遜表示，對於為香港的ＢＮＯ持有人在英國生活、工作和安居提供新途徑，感

到非常自豪，認為是履行英國與香港人之間的深厚歷史聯繫和友誼，捍衛英國和香港同樣珍視的

自由和自治。

內政大臣彭黛玲稱，新簽證兌現對港人的承諾，體現雙方之間牢固的歷史關係，維護港人自

由。外相藍韜文強調不會對香港坐視不理，批評《港區國安法》明顯和嚴重違反《中英聯合聲明

》，亦與國際法相悖。



＊預計首年最少約１２﹒３萬港人申請＊



根據英國內政部去年１０月發表的影響評估，預計首年將有至少約１２﹒３萬港人申請新簽

證，五年內則至少有２５﹒８萬名，推算他們在５年內將為英國帶來２４億至２９億英鎊的淨利

益。（ｃｌ）（ｚｚ）

