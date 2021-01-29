【企業盈警】寶峰時尚：去年銷售額按年減３４％，料錄稅前淨虧損

《經濟通通訊社２９日專訊》寶峰時尚（０１１２１）公布銷售及發盈警。截至去年１２月

底止年度，銷售額為１﹒１２億元（人民幣．下同），按年減少約３４﹒１％，並預料期內將錄

得除稅前淨虧損。

集團表示，儘管於上半年已全面恢復正常生產，新冠肺炎疫情的全球爆發嚴重影響消費者需

求及訂貨量，導致全年的銷售（尤其是原設備製造商業務）有所下降。雖然去年上半年被推遲的

客戶訂單於下半年逐漸恢復，但由於部分接近年末的訂單未能趕及年內完成，需延至２０２１年

第一季發貨，導致下半年的銷售仍較２０１９年同期有所下降，並預期期內毛利率將較２０１９

年同期的約１７﹒７％，減少至約１５﹒２％。

集團預料期內將錄得除稅前淨虧損，主要歸因於受疫情影響，管理層對財務模型中的自助自

動售貨系統未來安裝數量及速度作出更審慎的估計。預期可能確認有關石墨烯應用的若干技術知

識，包括有關生產石墨烯乙烯－醋酸乙烯共聚物發泡材料、用於空氣淨化器和空調的石墨烯除臭

殺菌芯片及石墨烯壓力傳感器的美利堅合眾國一項專利、中國四項發明專利申請、三項實用新型

專利申請及兩項實用新型專利以及獨家配方及線上線下（Ｏ２Ｏ）分銷售貨系統的若干減值虧損

。

集團預期銷售額和毛利率有所下降，但董事會預料，隨著高效本徵薄層異質結電池新技術的

使用，將於可見將來從傳統製造企業轉型為材料科技公司，並將業務拓展至新能源領域，進一步

多元化其業務組合及於未來一年開拓更多收入來源。（ｓｌ）

