【大國博弈】聯通（０７６２）遭美施加行政禁令，３月９日起生效

《經濟通通訊社２９日專訊》中國聯通（００７６２）公布，有關由美國總統簽署的一項行

政命令及有關紐約證券交易所監管部門決定重新啟動對該集團的美國存託證券（ＣＨＵ）下市程

序，注意到美國財政部外國資產控制辦公室（ＯＦＡＣ）於本月２７日發布與該行政命令有關第

１Ａ號一般許可及與兩則相關常見問題有關指引，其中規定根據該行政命令，對該集團禁令將於

其被列入限制名單後６０日，即３月９日，而非本月１１日開始生效。

該集團指，將續關注相關事項進展，並尋求專業意見和保留一切權利，以保護其合法權益。

行政命令禁止任何美國人對若干中國公司的公開交易證券、該等證券任何衍生證券或旨在為該等

證券提供投資機會的證券進行任何交易，惟受限於若干出售及其他豁免，以及授權美國財政部長

公開將任何實體列為受限制公司，而針對該集團禁令將於其被列入名單後６０日開始生效。

ＯＦＡＣ所備受限制公司的名單，並於本月８日將該集團列入限制名單的「發行人名稱」一

欄中。基於由ＯＦＡＣ發出、對該集團禁令於本月１１日開始生效的特別指引，紐約證交所於本

月６日決定重新啟動對其美國存託證券之下市程序。（ｗｈ）

