【大國博弈】中移動（９４１）遭美施加行政禁令，３月９日起生效

《經濟通通訊社２９日專訊》中移動（００９４１）公布，有關由美國總統簽署的一項行政

命令，以及有關紐約證券交易所監管部門決定重新啟動針對該集團美國存託股票（ＣＨＬ）之下

市程序，注意到美國財政部外國資產控制辦公室（ＯＦＡＣ）於本月２７日發布與該行政命令有

關之第１Ａ號一般許可，以及與兩則相關常見問題有關指引，其中規定，根據該行政命令，針對

該集團禁令將於其被列入限制名單後６０日，即２０２１年３月９日，而非２０２１年１月

１１日開始生效。

該集團將繼續密切關注相關事項的進展，並考慮不同方案和尋求專業意見，以保護其及股東

合法權益。

該行政命令禁止任何美國人士對若干中國公司的公開交易證券、該等證券任何衍生證券或旨

在為該等證券提供投資機會的證券進行任何交易，惟受限於若干出售及其他豁免，以及授權美國

財政部長公開將任何實體列為受限制公司，針對該集團之禁令將於其被列入名單後６０日開始生

效。

ＯＦＡＣ一份被認定為受限制公司的名單，於本月８日將該集團列入限制名單的「發行人名

稱」一欄中。基於由ＯＦＡＣ發出、針對該集團之禁令於本月１１日，即行政命令日期的６０天

後開始生效的特別指引，紐約證交所於本月６日決定重新啟動針對其美國存託股票之下市程序。

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