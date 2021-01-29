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即市新聞

29/01/2021 07:59

【大國博弈】中電信（７２８）遭美施加行政禁令，３月９日起生效

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中國電信（００７２８）指，有關美國總統簽署的一項行政命
令及紐約證券交易所監管部門決定重新啟動其美國存託股份（ＣＨＡ）下市程序。該上集團注意
到，美國財政部外國資產控制辦公室（ＯＦＡＣ）於本月２７日發布與行政命令有關第１Ａ號一
般許可及與兩則相關常見問題有關之指引，其中規定，根據行政命令，對該集團之禁令將於其被
列入限制名單後６０日，即美國東部標準時間３月９日，而非本月１１日開始生效。
　　該集團指，將續關注相關事項進展，並尋求專業意見和保留一切權利，以保護其合法權益。
　　該集團指，有關行政命令禁止任何美國人士對若干中國公司的公開交易證券、該等證券的任
何衍生證券、或旨在為該等證券提供投資機會的證券進行任何交易，惟受限於某些出售及其他豁
免，以及授權美國財政部長公開將任何實體列為受限制公司，而對該集團之禁令將於其被列入名
單後６０日開始生效。
　　ＯＦＡＣ備有被認定為受限制公司的公司名單，並於本月８日將該集團列入限制名單的「發
行人名稱」一欄中。基於由ＯＦＡＣ發出、指出對該集團之禁令於本月１１日開始生效的指引，
紐約證交所於本月６日宣布決定重新啟動對其美國存託股份之下市程序。（ｗｈ）

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