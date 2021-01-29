《日入而息》本港去年經濟收縮６﹒１％，傳快手凍資１﹒２８萬億

《今天重點》﹡本港去年預估ＧＤＰ跌６﹒１％，政府料今年錄正增長；本港第四季ＧＤＰ

預估按年跌３％遜預期，按季升０﹒２％；本財政年度首９個月錄２６８８

億元赤字；第四季末負資產按揭宗數減至１８５宗；１２月新批按揭貸款額

按月增加３﹒４％

﹡傳快手超過１４０萬散戶入飛涉１﹒２８萬億元破紀錄

﹡外交部表示周日起不再承認ＢＮＯ為旅行證件和身份證明

﹡邱騰華稱明日起就電話智能卡實名登記制度公眾諮詢；法庭搜令下才可叫電

訊商索取用戶資料，立法無礙市民使用；鴨寮街電話卡商戶批評實名登記制

度如同「迫商戶結業」

﹡本港今新增５０宗確診個案，１６宗源頭不明



《即日市況》﹡港股挫２６７點收２８２８３四連跌陰，成交２４０２億元



《深滬股市》﹡滬指收跌０﹒６％，周挫３﹒４％本月升幅近全銷



《美元匯價》﹡美匯指數似在形成頭肩底形態；歐元最新報１﹒２１３１╱３３，日圓最新

報１０４﹒７６╱７７



《公司業績》﹡中石油（００８５７）料去年淨利潤跌５５％至６３％，疫情影響油價

﹡馬鋼（００３２３）料去年純利按年增７５％至２０億元人民幣



《公司資訊》﹡快手（０１０２４）孖展４８９２億元，超購４６５倍

﹡赤子城科技（０９９１１）公司現時價值被嚴重低估，續積極出海拓展業務

﹡微創心通（０２１６０）孖展錄得５３２億元，貝康醫療超購９５倍

﹡泓富產業（００８０８）發５２２萬個基金單位付管理人去年基本費用

﹡泛亞國際（０６１２８）披露認購可換股票據人資料

﹡傳昭衍新藥發Ｈ股下周預路演，集資最少５至６億美元

﹡環聯連訊科技通過上市聆訊

﹡恆大物業（０６６６６）下午起短暫停止買賣，待發須予披露交易公告

﹡島（０１１０５）今早起停牌，早前曾宣布買家盡職調查已大部分完成

﹡神州數字（０８２５５）附屬配發新股集資３００萬美元

﹡第一視頻（０００８２）ＦＩＦＰｒｏ正版授權《球場風雲》預約玩家逾百

萬人

﹡恆隆地產（００１０１）陳啟宗稱美領事館物業是個好交易，集團有意續競

投香港豪宅地皮

﹡渣打（０２８８８）機管局１５億美元高級債券定價水平刷新紀錄

﹡綠科科技（００１９５）ＢＭＴＪＶ合營上季錫產量按季跌１４﹒１％

﹡樂透互娛（０８１９８）發股籌１億元悉數增持數據處理商，大股東溢價一

成要約

﹡李遠發退任嘉瑞國際（００８２２）行政總裁，初維民接任

﹡恆大物業（０６６６６）以１５億元人民幣收購寧波市雅太酒店物業服務全

部股權

﹡東陽光藥（０１５５８）料去年營收２３﹒４５億元人民幣，按年跌６２％

﹡ＨＴＳＣ（０６８８６）成立合夥企業，以醫療健康行業為主要投資方向

﹡ＩＧＧ（００７９９）與ＴａｐＴａｐ達成戰略合作



《國企紅籌》﹡兗州媒業（０１１７１）去年第四季商品煤銷量按年跌４﹒６４％

﹡新天綠能（００９５６）去年第四季發電量增２２﹒５％

﹡中國太平（００９６６）委任尹兆君為公司副董事長兼總經理

﹡上海電氣（０２７２７）出售上鍋公司部份資產，涉１﹒７４億元人民幣



《神州民企》﹡四環（００４６０）附屬脂肪肝炎藥品獲批臨床試驗；四環完成投資深圳邁

步機器人公司，持股２﹒６５％

﹡眾安集團（００６７２）首席財務官游德鋒辭任，彭向輝接任

﹡騰訊關聯公司入股獨立開發者聯盟，後者為《奇門之上》遊戲開發商



《中國要聞》﹡天氣因素疊加春節臨近，機構料內地１月ＰＭＩ放緩

﹡廣州今年ＧＤＰ增速目標６％以上，推進經濟功能區建設

﹡春運首日全國發送旅客１８１０萬人，按年降７４％

﹡融資性信保排查結果出爐，銀保監發監管提示函

﹡政治局表示持之以恆糾治形式主義，建基層治理體系

﹡商務部表示去年最終消費佔ＧＤＰ比重超５４％；去年實物商品網上零售同

比增１５％

﹡印度總統表示已經強化中印喜馬拉雅邊界軍事力量

﹡人行１０００億逆回購利率持平，全周收水４７０５億元；人行開展今年第

一期５０億元央行票據互換操作；去年房地產貸款餘額４９億，增速降至近

１２％；人行媒體表示公開市場操作在春節前或將加大資金投放量；人行否

認ＳＬＦ利率上調，滬綜指失三千五全周瀉３％

﹡小鵬召回逾１﹒３萬輛Ｇ３汽車，佔過去兩年銷量近半

﹡北京房地產中介協會：不得渲染、炒作房屋成交信息

﹡據報深圳多家銀行未停貸且利率穩定，惟資格審核趨嚴

﹡華為海外首個５Ｇ設備廠落戶法國，料２０２３年投產

﹡華夏幸福入股非主業或停牌至春節後，被質疑別有用心

﹡王岐山稱中美仍存多領域複雜博弈，管控分歧是關鍵

﹡外交部表示周日起不再承認ＢＮＯ為旅行證件和身份證明；外交部回應印度

外長：邊界問題與雙邊關係不應掛勾

﹡京東方Ａ挫４％，回應３３７調查稱其擁自主知識產權

﹡富時羅素暫不將浪潮國際等５家中國公司剔出指數

﹡中證監表示宜華生活定期報告嚴重虛假記載，虛增利潤；中證監對５７家公

司信披違規行為調查，加大打擊力度；註冊制下首發企業現場檢查是必要的

﹡外匯局表示１２月服務貿易逆差８７億美元

﹡財政部規範地方債信用評級，存續期每年跟蹤評級一次

﹡醫保局表示前三批集採節約超千億，５月完成第四批集採

﹡交易商協會表示研降債務融資工具發行環節強制評級要求

﹡國內成品油價六連漲，汽柴油每噸提高７５元和７０元

﹡海航遭債權人向法院申請破產重整，稱會配合司法審查



《寶島快訊》﹡台股收跌１﹒８％，報１５１３８點

﹡傳美官員下周與台灣官員開會，促增車用晶片供應

﹡台灣第四季ＧＤＰ創十年單季新高，展望樂觀料不加息



《其他消息》﹡林鄭：我被安排做最困難工作，葉劉：不應講晦氣話

﹡英國ＢＮＯ「５＋１」後日起接受網上申請

﹡譚耀宗譴責壹傳媒滋擾家人，稱尊重兒媳生活選擇

﹡健身中心資助計劃下月８日截止，已發２００萬元資助

﹡金管局１００億元人幣日間回購流動性安排額度被調用逾八成；第四季末負

資產按揭宗數減至１８５宗；１２月新批按揭貸款額按月增加３﹒４％；銀

行業再為貿易融資貸款展期９０天；上月底外匯基金總資產增加４９０億元

﹡機管局１５億美元雙期高級票據定價，並獲超額認購

﹡邱騰華稱明日起就電話智能卡實名登記制度公眾諮詢；法庭搜令下才可叫電

訊商索取用戶資料，立法無礙市民使用

﹡鴨寮街電話卡商戶批評實名登記制度如同「迫商戶結業」

﹡本港第四季ＧＤＰ預估按年跌３％遜預期，按季升０﹒２％

﹡本港去年預估ＧＤＰ跌６﹒１％，政府料今年錄正增長

﹡本財政年度首９個月錄２６８８億元赤字

﹡本港１２月港元存款跌０﹒４％，香港人幣存款升０﹒５％

﹡運房局表示本港一手私樓潛在供應維持９﹒２萬伙

﹡李東海小學女教師校內墮斃案被裁定死於自殺

﹡深股通額度全日用３７﹒３億元；滬股通額度全日用１９﹒２億元，陸股通

淨流出２５億

﹡沽空機構香櫞研究表示將於美國時間周五上午發表重要聲明

﹡中原ＣＣＬ按周跌０﹒６３％，連跌三周

﹡銀行公會表示各銀行管控人流換新鈔等安排運作大致暢順



《新冠肺炎》﹡本港今新增５０宗確診個案，１６宗源頭不明

﹡北京新增１例本地確診病例和１例疑似病例

﹡巴西發現同時感染兩種變種病毒毒株個案

﹡墨西哥政府稱康希諾將於下周公布疫苗第三期臨床數據

﹡東發受限區域１１時半解封，約１５人未強檢罰款５０００

﹡林文健接任衛生防護中心總監，黃加慶調新總監職

﹡國泰工會表示機組人員風險低，料有人不參與新編更安排

﹡康文署外判保安員確診，工作地點為香港文化中心

﹡梁子超稱政府未及早介入北角圍封行動，不少人已搬走

﹡港府對深水埗六幢強檢大廈執法，１４人處定額罰款

﹡黃傑龍冀增加封區檢測，農曆年前放寬防疫措施

﹡衛健委馬曉偉與世衛譚德塞通電話，交換病毒溯源意見

﹡李慧琼倡引入國藥疫苗，稱未必需要數據參考

﹡港府推出新冠疫苗一站式資訊平台

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