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即市新聞

27/01/2021 12:17

《股林淘金－林家亨》細價股齊升，環球印館（０８４４８）有炒味

　　《股林淘金》近期市況成交熱烈，某些證券商出現死機的煩惱，其實死機反映過多成交，在
生意上而言並非壞事。港股前日錄得近２８７０億港元，是自２０１５年４月１０日以來的第三
最大成交，恆指成功收在３萬點之上。股市暢旺連帶最近多隻沉寂多時的細價股亦被炒起了。
　
　　就以細價股環球印館（０８４４８）為例，股價連日爆升，截至今早（２７日）１１時已經
０﹒２０９元，比昨日（２６日）收市價０﹒１８６元又升了１２﹒３６％，成交量已近２００
０萬股，有望於今日內返回２０１８年上市價０﹒２３０元水平。環球印館上市以來股價一直「
潛水」，近日見價量齊升，股價由１月２１日收報０﹒１０３元，相對截至今早１１時已經０﹒
２０９元，累積升幅已超過一倍，近期市況熱烈，升勢似乎仍能持續一段時間。相信短線股價或
有上升空間，適合投機短炒之人士。
　
　　至於如何找到這種短炒突擊型細價股，其實只要事前做好功課，是可以預先捕捉到的，現在
多數券商手機應用程式中都有不同篩選工具，幫助找出短期內升至高位的股票，亦能設定市值要
求等條件，又或者到目標價位自動提示。但是，假若出現死機這種情況，實屬無妄之災，投資者
宜留意其中之風險。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》

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