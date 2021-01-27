《股林淘金－林家亨》細價股齊升，環球印館（０８４４８）有炒味

《股林淘金》近期市況成交熱烈，某些證券商出現死機的煩惱，其實死機反映過多成交，在

生意上而言並非壞事。港股前日錄得近２８７０億港元，是自２０１５年４月１０日以來的第三

最大成交，恆指成功收在３萬點之上。股市暢旺連帶最近多隻沉寂多時的細價股亦被炒起了。



就以細價股環球印館（０８４４８）為例，股價連日爆升，截至今早（２７日）１１時已經

０﹒２０９元，比昨日（２６日）收市價０﹒１８６元又升了１２﹒３６％，成交量已近２００

０萬股，有望於今日內返回２０１８年上市價０﹒２３０元水平。環球印館上市以來股價一直「

潛水」，近日見價量齊升，股價由１月２１日收報０﹒１０３元，相對截至今早１１時已經０﹒

２０９元，累積升幅已超過一倍，近期市況熱烈，升勢似乎仍能持續一段時間。相信短線股價或

有上升空間，適合投機短炒之人士。



至於如何找到這種短炒突擊型細價股，其實只要事前做好功課，是可以預先捕捉到的，現在

多數券商手機應用程式中都有不同篩選工具，幫助找出短期內升至高位的股票，亦能設定市值要

求等條件，又或者到目標價位自動提示。但是，假若出現死機這種情況，實屬無妄之災，投資者

宜留意其中之風險。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

