《股林淘金－林家亨》市場憂慮泡沫，北水穩健流入

《股林淘金》美國新任總統拜登沿用前總統特朗普的美國製造路線，並在前日（２５）簽署

行政命令，加強聯邦政府購買美國貨的計劃，以鼓勵投資者投資在美國製造業，加強內需動力。

市場一直憧憬新一輪刺激方案再度推動市場復甦，但參議院民主黨領袖舒默卻放話，新一輪方案

可能無法在四到六周內通過。加上市場炒賣風氣過盛，不少股票無故大漲，甚至有部分股票被沽

空機構點名後，卻受散戶力棒大漲７０％以上。令市場擔心熱錢過多，並引發股票泡沫爆破。投

資美股的投資者，宜增持一些具備實力的企業，一些大漲以並沒因由的股票應避之則吉。



香港股市昨日（２６日），收報２９３９１點，跌了接近７６７點。並且近３日的陰陽燭的

呈現一個看漲的走勢，加上南向北水的流入量尚未減少，投資者可以選擇趁回落時吸納，預計若

北水保持繼續現水平一直流進港股，將會成為短期內上揚的動力，並且有望上試２０１８年的高

位３３０００點左右水平。近期的信義光能（００９６８）似有大戶進行逆市操作之走勢，要壓

逼在保歷加通道底部進行橫行整固，估計在１７﹒３－１７﹒７元的水平拉鋸，當完成整固底部

後，相信會再度展開下一輪升勢。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者持有信義光能（００９６８）股份

