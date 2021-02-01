《日出而作》道期續低走，小米起訴美國防及財政部，中國ＰＭＩ差



《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２９９８２．６２ 跌 ６２０．７４點╱２．０３％

標普５００ ３７１４．２４ 跌 ７３．１４點╱１．９３％



納斯達克 １３０７０．７０ 跌 ２６６．４６點╱１．９９％

倫敦富時１００ ６４０７．４６ 跌 １１８．６９點╱１．８２％

法蘭克福ＤＡＸ １３４３２．８７ 跌 ２３３．０６點╱１．７１％

巴黎ＣＡＣ４０ ５３９９．２１ 跌 １１１．３１點╱２．０２％



﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０４．７０，歐元兌美元１．２１２５



《最新資訊》﹡中小行鬥加存息，１年期定存大眾最高息２﹒３厘

﹡密歇根消費者信心遜預期，核心ＰＣＥ物價指數勝預期

﹡緬甸國務資政昂山素姬被軍方扣留

﹡強生疫苗數據弱，遊戲驛站事件憂慮猶存，美股下挫

﹡投資者調整投資組合，美元持平，日圓跌至兩個月最低

﹡小米（０１８１０）向美國法院起訴美國國防部和財政部

﹡華大基因被揭與解放軍合作研究，在美被拒設立檢測站

﹡山東黃金（０１７８７）料全年純利增最多１倍

﹡中州證券（０１３７５）料全年純利增最多９６％

﹡中金公司（０３９０８）料全年純利增最多７８％

﹡齊魯高速（０１５７６）料全年純利升最多１０％

﹡贛鋒鋰業（０１７７２）上調全年純利增最多２倍

﹡ＷＴ集團料半年盈轉虧損約３７０萬至４１０萬元

﹡中鋁國際（０２０６８）料全年盈轉虧最多１９億人幣

﹡伊泰煤炭（０３９４８）料全年盈轉虧８億人幣

﹡君實生物（０１８７７）料全年虧損擴至逾１６億人幣

﹡宏強控股（０８２６２）料半年盈轉虧損約２０００萬元

﹡拉夏貝爾（０６１１６）料全年虧損降至最多１８億人幣

﹡映美（０２０２８）料全年虧損收窄至最多２６００萬元

﹡紅星美凱龍（０１５２８）料全年純利跌最多６２％

﹡首創置業（０２８６８）料全年純利跌最多６０％

﹡益美國際（０１８７０）料全年盈轉蝕最多４９００萬元

﹡神華（０１０８８）料全年純利跌１４％

﹡廣駿集團上季收益大跌，惟虧損收窄至３９０萬

﹡寶峰時尚去年銷售額跌約３４％，錄稅前淨虧損

﹡ＣＷＴ控股股東海航遭入稟內地法院申請重整

﹡海航科技（０２０８６）間接控股股東海航遭申請重整

﹡海福德控股股東遭申債務重組，營運無重大影響

﹡順客隆（００９７４）間接控股股東海航遭申請重整

﹡新增確診回升至５３宗，廟街解封後添１人新確診

﹡麗港城第５及第７座１２天錄１５確診，昨晚突擊圍封

﹡康希諾公布疫苗ＩＩＩ期臨床試驗達到安全性及有效性

﹡１月官方非製造業商務活動指數連跌兩月至５２﹒４％

﹡中國１月官方製造業ＰＭＩ跌至５１﹒３％，５個月低

﹡統計局解讀局部疫情影響生產，製造業擴張勢頭放緩

﹡統計局解讀消費收縮且回落幅度明顯，建築業入施工淡季

﹡山東鳳祥（０９９７７）啟動建議籌備發Ａ股

﹡中國互聯網投資（００８１０）建議每１０股併１股兼股本削減

﹡中國同輻（０１７６３）啟動建議發Ａ股科創板上市

﹡中國綠寶（０６１８３）附屬違反貸款協議，法院裁定需連利息償還

﹡方正控股（００４１８）主要股東獲平保聯合體任重整投資者

﹡北京能源斥５２５５萬人幣向保利協鑫附屬收購５０兆瓦光伏電站

﹡先聲藥業（０２０９６）違反內地反壟斷法，被罰１億人幣

﹡合生創展（００７５４）近４７億人幣購北京住宅項目

﹡利記（００６３７）斥４２００萬元購物業收租

﹡協鑫新能源（００４５１）售光伏電站，料蝕２１１７萬人幣

﹡周生生（００１１６）５月終止經營證券及期貨經紀業務

﹡金山工業（０００４０）附屬逾２億元售兩物業，料賺４５２０萬元

﹡信達生物（０１８０１）上季達伯舒銷售收入按季升近１７％

﹡拜登經濟顧問指白宮將調查遊戲驛站事件，美國證交會亦將啟動調查

﹡高鑫零售（０６８０８）１２個月中期純利增１％，不派息

﹡國家聯合資源（００２５４）建議重組公司，股份繼續停牌

﹡國泰君安（０２６１１）去年純利１１１億人幣升近２９％

﹡彭順國際（０６１６３）全年純利跌８９％，連特息共５仙

﹡復宏漢霖旗下黃斑變性治療藥品第三期臨床獲澳洲藥管局批准

﹡散戶再號召夾淡倉，現貨白銀升近６％，期貨白銀漲近７％

﹡渣打表示內地資產證券化，今年發行量至少增１５％

﹡華為智能手機出貨量，上季跌出全球５強

﹡傳對沖基金梅爾文資本於夾淡倉大戰中蝕逾半資金，香櫞不再沽空

﹡煜盛文化（０１８５９）擬發可轉換債券，集資作項目投資

﹡粵港灣控股（０１３９６）１﹒６億元購廣西地皮發展綜合項目

﹡裕勤控股（０２１１０）中期純利跌逾３％至２１９９萬，不派息

﹡雷士國際（０２２２２）每手改為２萬股，２月２５日生效

﹡綠景中國（０００９５）聚焦深圳項目，未來２年迎大規模銷售

﹡綠葉製藥（０２１８６）獲高瓴資本溢價１０％購股，籌近１３億元

﹡廣發証券（０１７７６）全年純利１００億人幣增３３％

﹡寶峰時尚（０１１２１）３７４６萬人幣購鑄錠爐



《國企紅籌》﹡北大資源（００６１８）主要股東獲平保聯合體任重整投資者

﹡重慶鋼鐵（０１０５３）訂融資租賃，借１５億人幣

﹡大唐發電（００９９１）料全年純利增最多近２倍

﹡東北電氣（０００４２）料全年虧轉賺最多７０００萬人幣

﹡第一拖拉機（０００３８）料全年純利增最多４﹒４倍

﹡華能國電（００９０２）料全年純利增最多近１﹒８倍

﹡中國國航（００７５３）料全年盈轉蝕最多１５５億人幣

﹡東方航空（００６７０）料全年盈轉蝕最多１２５億人幣



《神州民企》﹡中芯國際（００９８１）終止美國預託證券一級計劃

﹡浙江世寶（０１０５７）１６００萬人幣售廠房，料賺１１００萬人幣

﹡晨鳴紙業（０１８１２）擬將於境內上市外資股換在聯交所主板掛牌

﹡紫金礦業（０２８９９）料全年純利升最多５５％



《中國要聞》﹡Ｐ２Ｐ廣告代言人需配合網貸平台清退，失聯將追責

﹡人行強調健全金融科技監管規則標準，強化審慎監管

﹡建設高標準市場體系行動方案公布，穩步推股票註冊制

﹡習近平稱從國家戰略高度出發，全面加強知識產權保護

﹡上海嚴格審核房貸首付款資金來源和償債能力

﹡北京銀保監局嚴查個人信貸資金違規流入房地產市場



《新股上市》﹡諾輝健康及昭衍新藥通過上市聆訊，共集資近７０億

