《華爾街內望》強生疫苗數據弱，遊戲驛站事件憂慮猶存，美股下挫

《經濟通通訊社１日專訊》強生的新冠肺炎疫苗試驗結果弱，加上遊戲驛站事件下華爾街與

散戶的對峙加劇市場波動性，美股上周五（２９日）大幅下挫，上周累計創上年１０月以來最大

跌幅。

道指跌６２０點或２﹒０３％，報２９９８２點，標指跌７３點或１﹒９３％，報３７１４

點。納指跌２６６點或２％，報１３０７０點。

上周累計，道指跌３﹒２８％，標指跌３﹒３１％，納指跌３﹒４９％。上月累計，道指跌

２﹒０４％，標指跌１﹒１２％，納指漲１﹒４２％。

美國南卡羅來納州出現首宗感染南非變種病毒的病例之際，強生表示旗下新冠肺炎疫苗在美

國試驗中的有效率達７２％，在針對多種變種病毒的大型全球試驗中有效率僅達６６％。

遊戲驛站事件繼續發酵，散戶投資者大舉重新開始交易遊戲驛站、高斯電子等股票，不過美

國證券交易委員會表示，正密切關注近期美股波動中可能存在的不當行為，並警告要警惕非法的

操縱交易活動。

最新數據顯示，美國第四季僱傭成本升幅超預期，薪資跳升，支撐通脹今年可能加速的觀點

，另外上月消費者支出連續第二個月下滑。

個股方面，強生因疫苗數據弱跌３﹒５６％，Ｍｏｄｅｒｎａ攀升８﹒５３％，輝瑞微漲０

﹒１１％。科技股繼續下跌，蘋果跌３﹒７４％，微軟跌２﹒９２％。

美國指標十年期國債收益率升至１﹒０９７％，三十年期國債收益率升至１﹒８６３％，曾

升至一周高１﹒８７％。（ａｌ）

