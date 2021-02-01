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即市新聞

01/02/2021 09:00

《牛熊志選－陳其志》大市顯著調整，資金部署阿里認購證

　　《牛熊志選》恆指上周自３００００點關口顯著回落，一口氣跌穿２０天線，短期走勢出現
轉弱跡象，暫宜先行觀望，待整固站穩後再作反彈部署。恆指牛熊證資金流情況，截至上周四
（２８日）過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約３﹒２６億港元資金淨流入，顯示有資金流入
好倉，恆指熊證則累計約２﹒１５億港元資金淨流出，顯示有淡倉資金套現。街貨分布方面，截
至上周四，恆指牛證街貨主要在收回價２８２００點至２８４９９點之間，累計相當約２０７２
張期指合約；熊證街貨主要在收回價３０３００點至３０５９９點之間累計了相當約１０１６張
期指合約。
　　根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍上升，恆生指數的３個月場外期權
的引伸波幅上升３﹒６個波幅點至２３﹒８％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升
３﹒２個波幅點至２４﹒８％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波
幅上升１﹒２個波幅點至３３﹒４％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升６﹒５個波幅點至
４２﹒７％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升０﹒９個波幅點至３９﹒８％；；中石油
（００８５７）的引伸波幅上升２﹒０個波幅點至３６﹒４％；海油（００８８３）的引伸波幅
上升２﹒４個波幅點至４５﹒２％；建行（００９３９）的引伸波幅上升２﹒３個波幅點至
２７﹒６％；友邦（０１２９９）的引伸波幅上升２﹒５個波幅點至３６﹒１％；工行
（０１３９８）的引伸波幅上升２﹒０個波幅點至２６﹒９％；平保（０２３１８）的引伸波幅
下降０﹒７個波幅點至２４﹒９％；南中（０２８２２）的引伸波幅上升０﹒４個波幅點至
２６﹒３％。
　　輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，阿里（０９９８８）的相關認購證及牛證合共錄
得約１﹒３２億元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的
阿里認購證為行使價約２８９元至３１２元附近的中期價外條款，實際槓桿約７﹒９倍至８﹒３
倍；牛證方面，資金留意收回價２２７元至２３８元之間的較貼價條款，收回距離約２﹒３％至
６﹒７％，槓桿約１２﹒３倍至２５﹒９倍。另外，港交所相關認購證及牛證期內錄得約
９８７６﹒０萬元資金淨流入部署，資金留意行使價５７０元至７００元附近的中長期及長期價
外條款，實際槓桿約５﹒０倍至５﹒９倍；牛證方面，資金留意收回價３９２元至４８６元之間
的較貼價條款，收回距離約２﹒０％至２０﹒９％，槓桿約４﹒６倍至３３﹒１倍。
　　至於看淡資金流方面，期內中海油的相關認沽證及熊證合共錄得約８４﹒０萬元資金淨流入
部署。海油認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約６元至７元附近的中期價外條款，實際槓
桿約３﹒４倍至７﹒８倍。《法興證券上市產品銷售部主管　陳其志》
　
＊　筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

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