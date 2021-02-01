《一周攻略－周進略》牽一髮動全身，市場波幅擴大

《一周攻略》近日全球市場波動性再起，不過可不是環球宏觀避險理由，也不是甚麼地緣政

治，而是來自美股市場上，由散戶力量帶來的影響，對於傳統的金融界的挑戰。可不是嗎？對沖

基金擅長於長短倉並行，對於價值有一定看法，低估的不怕買，高估的不怕沽空，期望最終市場

價格回歸於合理的價值標準。

然而，隨著金融海嘯後多年，央行一直量寬，維持在超低利率水平多時，但仍無法催生通脹

預期，結果是未來好一段日子，美聯儲已經表明態度，維持在此零息政策居多，而投資者面對實

質利率甚至名義利率為零，傳統的估值看法亦隨之失效，大家趨之若鶩的，是有想像空間的投資

工具，無息可收不怕，沒有盈利的不理，只要有新錢一直源源示絕供應，為舊錢提供更佳的離場

價格，如此一個自我實現預言式的市場實況，正席捲全球不同資產類別。以往無人問津的投資，

如今都是最熱門之選。



＊散戶進銳退速逼使沽空機構變遷＊



是的，大家明白實體經濟的復甦，取決於疫情，而除了疫苗的出現，更重要的是在目前經濟

活動大受打擊之下，官方的補貼資助，昏而言之，就是財政政策的刺激，而很多人相信，規模之

大，要由貨幣政策變相包底。如此一來，量寬固然停不了，零息當然要維持，投資者的冒險行徑

，只會一次比一次更誇張。

正是這種氣氛底下，再加上科技的方便，以及近乎零交易佣金的方式，一眾散戶投資者，拿

著少許的補貼，根本無處可逃，現實生活中的希望近乎零，只好訴諸金融投機，他們意識地，本

身進銳退速的行為，其實與他們習慣在網絡世界打遊戲並無二致，短期的快閃突擊，如今變成了

一個風潮，針對備受看低，甚至臨近破產邊緣的部分企業，這些原本被人沽空至近乎不復存在的

企業，在一眾散戶的密集式買盤支持下，竟可一而再逼使對沖基金回補空倉，甚至有著名沽空機

構決定不再進行行之有效幾十年的沽空研究。



＊信用及交易對手等系統性風險存在＊



值得留意，由於上述突擊意味著股價短期可以急升急跌，波幅之大，遠超傳統的計算模式，

牽一髮動全身，影響所及，其他原本看似安全的投資，其風險數據也要重新評估，如此一來，難

怪一眾股指在上周有相當明顯的跌幅，由去年底大家興高采烈，到如今大家看到，沒有新的利多

因素之下，新的利空再次出現。

有趣的是，本來這些買盤只針對個別小型股份，但由於牽涉衍生工具，而其交易對手亦是好

幾家有著的券商，背後可以有連鎖反應的概率不能低估，如此一來，系統性風險的確存在，包括

信用以至交易對手的違約風險正在增加。



＊恆指短期下破多個移動平均線位置＊



有了此新因素，大家不宜再回看之前股指走勢圖，希望回復月初的好景，反而要有心理準備

，在踏入２月後，可能有一場硬仗要打。對於不少之前炒個不亦樂乎的朋友，是時候小心看路了

。估值偏高的固然出事，估值合理的也可以承受很大的短期震盪，大家要風險管理做足才好。美

股如此，港股亦如此，由高位回落後，沽壓將漸趨明顯，一次比一次大。觀乎近日恆指短期內連

續下破多人留意的移動平均線，說明了逆轉的速度可以甚至驚人，要彈性靈活，別要死守全部倉

位，因為不用太久，大家可能發現，真正可守的根本不多，只能陸續跟隨，惹來更多的跟風沽壓

。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）

