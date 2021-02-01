【夾淡倉潮】鱷王達里奧：遊戲驛站事件證明民眾不能接納對立聲音

《經濟通通訊社１日專訊》世界最大對沖基金橋水創辦人達里奧最新接受《華盛頓郵報》訪
問時表示，今次遊戲驛站事件證明美國民眾不能接納對立聲音，社會彌漫仇視及對立的聲音，並
存在置諸死地的態度。
他又指散戶與沽空機構大戰可能源於革命心態，同時證明散戶懂得市場機制，明白夾淡倉的
關鍵。（ａｌ）
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