【夾淡倉潮】鱷王達里奧：遊戲驛站事件證明民眾不能接納對立聲音

《經濟通通訊社１日專訊》世界最大對沖基金橋水創辦人達里奧最新接受《華盛頓郵報》訪

問時表示，今次遊戲驛站事件證明美國民眾不能接納對立聲音，社會彌漫仇視及對立的聲音，並

存在置諸死地的態度。

他又指散戶與沽空機構大戰可能源於革命心態，同時證明散戶懂得市場機制，明白夾淡倉的

關鍵。（ａｌ）

