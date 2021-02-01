《盤後部署》本周多事左右後市，倘收穿２８２００或有更深調整

《經濟通通訊社１日專訊》上周五（２９日）美股「夾淡倉」事件下華爾街與散戶的對峙，

令市場趨向波動，美股三大指數下挫，道指大幅低收逾６００點。但今早亞洲股市造好，人行進

行１０００億元人民幣逆回購，恆指高開１７４點報２８４５７，科技股普遍反彈，帶動大市氣

氛。個別體品、石油及藥股造好，即使傳統重磅股有沽壓，恆指全日於高位徘徊，高見

２８９８２飆６９９點。港股全日報２８８９２點，升６０９點或升２﹒１５％，主板成交

２０１２﹒１９億元跌約１６％。國企指數報１１４５４點，升２４５點或升２﹒１９％。恆生

科技指數報９７６５點，升４０７點或升４﹒３６％。

Ａ股同樣反彈，上證綜合指數報３５０５點，升２２點或升０﹒６４％。深證成份指數報

１５０２４點，升２０２點或升１﹒３６％，兩市總成交８５６７﹒３５億元人民幣。



＊美成立部門將審查與中國有關的投資＊



據《華爾街日報》報道，美國財政部轄下外國投資委員會（ＣＦＩＵＳ）成立的部門，將加

強審查過去數月至數年前中國對美國初創科技企業的投資。該部門約有二十多名成員，於兩年前

成立，主力審查涉敏感技術或威脅國家安全投資，當中包括初創企業投資，甚至是一些較小型與

中國資金有關的交易，該部門或將成為新任總統拜登遏制中國的戰略重心。

另外，有媒體報道，據接到邀請的議員透露，美國總統拜登本日將會見１０名共和黨參議員

，討論他們的新冠疫情經濟紓困替代方案。

這些共和黨議員在周日（３１日）去信予拜登中提出６０００億美元的建議，這是對拜登兩

周前提出、遭到共和黨人拒絕的１﹒９萬億美元計劃的回應。白宮新聞秘書普薩基昨日表示，拜

登與寫信人之一、緬因州參議員Ｓｕｓａｎ Ｃｏｌｌｉｎｓ商談，打算邀請這些議員前往白宮

會晤以全面交換意見。議員們亦於當日晚上宣布將接受拜登的邀請。



＊網易１７９至１８１元買入，上望前頂１９９元＊



筆者對本周恆指走勢偏謹慎，因本周多件大事或影響後市短期走勢，如中國１月財新服務業

ＰＭＩ、美國１月失業率、美國１月非農就業人數；阿里巴巴（９９８８）、中國平安

（０２３１８）、亞馬遜（ＡＭＺＮ ）及谷歌（ＧＯＯＧ ）的業績等。

港股本日反彈逾６００點，重返二十天線（約２８７３３點），加上強勢股有反彈動力，反

映港股短期不用過度悲觀，強勢股可繼續持有，惟本日未隨大市反彈的弱勢股應減持，持盈保泰

。以技術圖表觀之，恆指出現了「島形頂」的形態，且見大成交，料短期較難重返３萬關以上。

若本周未能在２８２００點（島形頂下穿頸線後的量度跌幅）以上收盤，港股或有機會調整至

２７０００點水平。

另外，農曆新年假期臨近，亦是傳統「課金」旺季，加上內地鼓勵「就地過年」，必然增加

遊戲上線時間，可留意較落後的網易（０９９９９），建議約１７９元至１８１元買入，短期上

望前頂１９９元，惟連續２日跌穿１７８元止蝕。（ｋｓ）

