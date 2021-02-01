傳對沖基金梅爾文資本於挾淡倉大戰中蝕逾半資金，香櫞不再沽空

《經濟通通訊社１日專訊》據《華爾街日報》及彭博社引述知情人士指，對沖基金梅爾文資

本（Ｍｅｌｖｉｎ Ｃａｐｉｔａｌ）近日於「挾淡倉」戰場上虧損約５３％資金。

消息指梅爾文目前的槓桿率是自公司２０１４年成立以來最低，而該對沖基金上周已表明重

新調整投資組合，包括平倉所有遊戲驛站（ＧａｍｅＳｔｏｐ）的沽空倉位。

梅爾文今年初擁有的資產總值約１２５億美元，而目前帳面僅逾８０億美元，當中包括由對

沖基金Ｃｉｔａｄｅｌ及科恩旗下Ｐｏｉｎｔ７２資產管理公司早前提供的２７﹒５億美元應急

資金。

另外同樣有參與「挾淡倉」大戰的沽空機構香櫞資本（Ｃｉｔｒｏｎ Ｒｅｓｅａｒｃｈ）

上周五（２９日）宣布，未來將不再發布沽空報告，並專注尋找潛力股以建立好倉。



＊巴克萊：「挾淡倉戰」似乎正蔓延至更多股票＊



巴克萊上周五發布最新報告指，雖然「挾淡倉戰」源於遊戲驛站，但似乎正蔓延至更多股票

。雖然該行預期會出現更多的去槓桿，但最終問題的規模似乎非常有限，目前仍然樂觀地認為其

影響可能受限，不過最重要的是大戰可能會在短期內持續，但全面蔓延的風險仍然很低。

而據巴克萊的統計，市場的沽空倉位僅８０００億美元，約佔美國股市總市值的２％，沽空

機構的沽空倉位佔其流通股總量逾２０％，即有４００億美元的股票被沽空，佔市場總沽空倉位

的５％，而過去一年沽空倉位已下降到最少自２００８年以來最低。（ａｌ）

