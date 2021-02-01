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01/02/2021 09:15

【華為風波】共和黨向候任商務部長施壓，要求就華為立場表態

　　《經濟通通訊社１日專訊》美國國會共和黨參議員魯比奧在內三位議員上周五（２９日）致
信候任商務部長雷蒙多，要求他明確指出會否將中國電訊設備商華為移除在貿易黑名單之外，又
或將放寬有關華為５Ｇ技術準入的規定。
　　雷蒙多日前出席參議院任命聽證會時，拒絕承諾繼續將華為列入黑名單，並僅表明將審查政
策，繼而進行評估，而有關態度惹來部分共和黨人不滿。（ａｌ）

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