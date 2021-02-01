【大國博弈】拜登國安顧問：須讓中國為新疆和香港等地行動付代價

《經濟通通訊社１日專訊》美國總統拜登的國家安全顧問沙利文上周五（２９日）出席美國
和平研究所活動時表示，美國必須做好準備，讓中國在新疆針對維吾爾族的行動，在香港實施的
鎮壓，以及對台灣的威脅付上代價，並表達明確和一致的觀點。
他強調中國問題是美國和歐洲盟友之間必須解決的首要問題，有必要就中國濫用貿易和技術
的問題與歐洲達成共識以共同應對。（ａｌ）（ｚｚ）
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈豐富獎品！► 立即行動
|中國故事29/01/2021
《神州經脈》人行否認SLF利率上調 滬綜指失三千五全周瀉3％
|財經熱話29/01/2021
【月結－首月勢強】港股月升約4千點連漲 ATMXJ點部署?
|香港要聞29/01/2021
政府建議立法推電話卡實名登記制 每人限向每登記商購3張
|FOCUS29/01/2021
【FOCUS】禁GME交易團結驢象 小人物公開信復仇QE?
|生財有道29/01/2021
快過年辦年貨 邊張信用卡最抵用？
|開市Good Morning29/01/2021
《開市Good Morning》林嘉麒：吉利28元或以下才吸
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰