【大國博弈】拜登國安顧問：須讓中國為新疆和香港等地行動付代價

《經濟通通訊社１日專訊》美國總統拜登的國家安全顧問沙利文上周五（２９日）出席美國

和平研究所活動時表示，美國必須做好準備，讓中國在新疆針對維吾爾族的行動，在香港實施的

鎮壓，以及對台灣的威脅付上代價，並表達明確和一致的觀點。

他強調中國問題是美國和歐洲盟友之間必須解決的首要問題，有必要就中國濫用貿易和技術

的問題與歐洲達成共識以共同應對。（ａｌ）（ｚｚ）

