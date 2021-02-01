【國安立法】傳亞洲跨國企業正考慮將香港排除在法律合同外

《經濟通通訊社１日專訊》據英國《金融時報》引述知情人士報道指，由於市場擔心中國加

強控制香港，在亞洲營運的跨國企業正考慮將香港排除在法律合同外。

消息指越來越多律師收到來自美日等客戶的詢問，了解在香港開展業務或建立合資企業時，

將香港排除在管轄法律和仲裁條款外的問題。（ａｌ）（ｚｚ）

