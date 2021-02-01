【全球放水】拜登及耶倫籲盡快推動新紓困方案，共和黨倡縮減規模

《經濟通通訊社１日專訊》美國總統拜登、新任財長耶倫上周五（２９日）發表講話，呼籲

國會就１﹒９萬億美元新紓困方案迅速採取行動。

拜登強調目前的紓困行動不足，風險將隨之而來，現在是時候採取行動，無論是任何派別的

人士都已形成壓倒性共識，如果目前不採取行動，經濟危機的強度將會增加。

耶倫表明認同拜登的觀點，重申不採取行動的代價更高，推出大型紓困長遠的好處遠高於代

價。

不過十位溫和派的共和黨參議員周日（３１日）敦促拜登大幅縮減方案規模，以贏得兩黨共

同支持。

他們要求與拜登會面，並稱妥協方案可能在兩黨支持下迅速獲得通過，議案包括為有需求的

家庭提供更多援助，以及向中小企提供額外資金，同時響應拜登提出的１６００億美元措施，用

於促進疫苗與檢測工作。

方案亦包括減少給予學校的資金，因為許多學校已經重新開放，而且真正的問題在於公立學

校。方案贊同在疫情期間保持額外每周３００美元的聯邦失業救濟金，而拜登提出的建議為每周

４００美元。

白宮國家經濟委員會主任狄斯暗示拜登願意討論６０００億美元替代方案，目前正評估內容

，但他表明為了應對這場危機，目前更需要一套全面性的法案，拜登在這觀點上不會妥協。（ａ

ｌ）

