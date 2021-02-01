  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/02/2021 09:42

【全球放水】拜登及耶倫籲盡快推動新紓困方案，共和黨倡縮減規模

　　《經濟通通訊社１日專訊》美國總統拜登、新任財長耶倫上周五（２９日）發表講話，呼籲
國會就１﹒９萬億美元新紓困方案迅速採取行動。
　　拜登強調目前的紓困行動不足，風險將隨之而來，現在是時候採取行動，無論是任何派別的
人士都已形成壓倒性共識，如果目前不採取行動，經濟危機的強度將會增加。
　　耶倫表明認同拜登的觀點，重申不採取行動的代價更高，推出大型紓困長遠的好處遠高於代
價。
　　不過十位溫和派的共和黨參議員周日（３１日）敦促拜登大幅縮減方案規模，以贏得兩黨共
同支持。
　　他們要求與拜登會面，並稱妥協方案可能在兩黨支持下迅速獲得通過，議案包括為有需求的
家庭提供更多援助，以及向中小企提供額外資金，同時響應拜登提出的１６００億美元措施，用
於促進疫苗與檢測工作。
　　方案亦包括減少給予學校的資金，因為許多學校已經重新開放，而且真正的問題在於公立學
校。方案贊同在疫情期間保持額外每周３００美元的聯邦失業救濟金，而拜登提出的建議為每周
４００美元。
　　白宮國家經濟委員會主任狄斯暗示拜登願意討論６０００億美元替代方案，目前正評估內容
，但他表明為了應對這場危機，目前更需要一套全面性的法案，拜登在這觀點上不會妥協。（ａ
ｌ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈豐富獎品！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事29/01/2021
《神州經脈》人行否認SLF利率上調　滬綜指失三千五全周瀉3％
財經熱話29/01/2021
【月結－首月勢強】港股月升約4千點連漲　ATMXJ點部署?
香港要聞29/01/2021
政府建議立法推電話卡實名登記制　每人限向每登記商購3張
FOCUS29/01/2021
【FOCUS】禁GME交易團結驢象　小人物公開信復仇QE?
生財有道29/01/2021
快過年辦年貨　邊張信用卡最抵用？
開市Good Morning29/01/2021
《開市Good Morning》林嘉麒：吉利28元或以下才吸
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【DIVA Channel】賞Pacific Coffee 金牛滿屋咖啡券套裝

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得AQ多功能健康科技水體驗裝及$50 AQ現金券

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>