【美伊衝突】拜登國安顧問沙利文：伊朗核危機可能升級

《經濟通通訊社１日專訊》白宮國家安全顧問沙利文上周五（２９日）警告，美國與伊朗之
間可能有一場不斷升級的核危機。
他強調德黑蘭正越來越接近擁有足夠的核裂變材料，以生產核武器，而要求伊朗重返核協議
是新政府早期優先事項。
另外白宮上周五宣布，在奧巴馬時期參與伊朗核談判的默里，獲委任為伊朗問題特使。白宮
新聞秘書普薩基則表示，如果伊朗執行協議，就有機會在現有協議基礎上再作討論。（ａｌ）
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