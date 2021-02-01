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即市新聞

01/02/2021 18:07

《台股攻略－馮偉明》台股今反彈近三百點回升至１５４００點水平

　　《台股攻略》美股期貨今日（１日）上揚，帶動亞洲股市造好，台股升２７１點，收
１５４１０點，成交金額縮減至２７４０億元（新台幣．下同）。
　　權值股今日普遍上升，刺激指數升勢力加大。電子股方面，台積電近來遭大戶減持，股價上
周累跌近９％，今日終於止跌回穩，重上６００元之上，收６１１元，升２０元。聯發科傳出加
入Ｂｅａｔｓ耳機廠供應鏈，且有望２、３月開始出貨，刺激股價升破９００元關口，收９０５
元，升３０元。鴻海止跌回升，收１１３元，升１﹒５０元。聯電微升０﹒８０元，收
５０﹒８０元。大立光收跌，收２９３５元，跌５元。面板股方面，因今年第一季供應緊張，股
價持續上升。指標股友達光電法說會星期四舉行，市場預期盈利可轉虧為盈，吸引買盤入市支持
，刺激股價升超過５％，收１５﹒８５元，升１﹒１０元，成交量高達６０﹒５萬張。群創光電
上揚，收１３﹒７０元，升０﹒６５元。彩晶股價走勢不俗，收１２﹒３０元，升０﹒２０元。
　　年關在即，台股交投開始變得淡靜，加上台灣本土疫情持續，不確定性相對增加，資金轉趨
觀望態度，導致升幅收窄，預料走勢維持偏弱。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

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