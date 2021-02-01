【夾淡倉潮】散戶發力追捧，白銀期貨飆逾一成，現貨白銀漲逾８％

《經濟通通訊社１日專訊》美國散戶投資者上周將「夾淡倉」戰場轉移至商品市場，白銀受

追捧飆升，繼今早白銀再受追捧後，白銀價格升幅於亞洲收市時段再擴大。

白銀期貨現漲１０﹒３％，報２９﹒６８５美元。現貨白銀現升８﹒２４％，報

２９﹒２１３美元。（ａｌ）

