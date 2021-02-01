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01/02/2021 15:08

【夾淡倉潮】韓國散戶效仿美國股民，呼籲永久禁止沽空

　　《經濟通通訊社１日專訊》韓國大量散戶投資者最新效仿美國散戶的做法，阻止政府解除沽
空禁令的計劃。
　　韓國股民聯盟（ＫＳＡ）近三萬名投資者在會員制論壇ｎａｖｅｒ﹒ｃｏｍ簽署請願信，並
在市中心舉行示威，呼籲永久禁止沽空股票，並將這場運動稱為「ｋｓｔｒｅｅｔｂｅｔｓ」。
　　韓國金融監管機構早前表示，計劃解除對韓國綜合股價指數（ＫＯＳＰＩ）的沽空禁令，而
該禁令於上年３月中已開始實施。（ａｌ）

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