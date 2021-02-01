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01/02/2021 14:52

【代幣風暴】馬斯克表明支持，比特幣現微升至近３４０００美元

　　《經濟通通訊社１日專訊》據彭博社報道指，特斯拉行政總裁馬斯克最新在新社交媒體
Ｃｌｕｂｈｏｕｓｅ表明比特幣是一樣好東西，自己亦是支持者，應該在八年前就買入比特幣，
比特幣現微升近２％至近３４０００美元。
　　據加密貨幣交易所Ｂｉｎａｎｃｅ數據，比特幣現升１﹒５９％，報３３７８４﹒１３美元
。（ａｌ）

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