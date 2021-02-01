【新冠肺炎】傳法國總統馬克龍質疑阿斯利康疫苗對長者無效

《經濟通通訊社１日專訊》據法新社上周引述愛麗舍宮報道指，法國總統馬克龍質疑阿斯利
康和牛津大學的新冠肺炎疫苗在長者之間的有效性，並指疫苗對６５歲以上人士而言無效，不過
據悉馬克龍沒有獲得相關數據，亦沒有相關專家小組對數據進行檢查。
而德國衛生當局發表報告指，更新後的建議遵循歐洲藥監局，推薦用於歐盟所有成年人的建
議，並且基於現有針對１８至６４歲人群的數據。（ａｌ）
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