《窩輪豪情－梁業豪》後抽回試日線圖保歷加通道中軸阻力

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為資訊科技業、

醫療保健業與電訊業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為康師

傅（００３２２）、美團（０３６９０）與申洲國際（０２３１３），可用作買入其相關認購權

證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股票，則宜首選

建設銀行（００９３９）、中國平安（０２３１８）與中國燃氣（００３８４）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為資訊科技業、電訊業與醫療保健業。此外

，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為申洲國際、康師傅與美團，可

用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時

應參考的股票，則宜首選建設銀行（００９３９）、中國平安（０２３１８）與農業銀行

（０１２８８）。

恆指期貨跌穿日線圖保歷加通道中軸支持後，今早（１日）起見價位呈現後抽，回試通道中

軸阻力。港股表現明顯優於美指期貨，相信與上周五（２９日）收市時五大指數均顯著偏低逾

２％有關。然而，觀乎圖表形勢尚屬顯著向淡，港股短期再跌的威脅應仍在。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

